لأول مرة.. ناسا تلتقط صورًا تكشف عن احتمال وجود حياة على المريخ «بالفيديو»



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

عرضت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فيديو يكشف لأول مرة احتمالية وجود حياة على كوكب المريخ، حيث أوضح الفيديو الذي تم تصويره بجودة عالية التفاصيل الدقيقة على سطح الكوكب، بالإضافة إلى الخبايا التي توجد على سطح الكوكب الأحمر.



والتقطت مركبة الفضاء بريفرانس، والتي تولت تصوير كوكب المريخ، صورًا فردية «ما يقرب من 1118 صورة»، على سطح كوكب المريخ، كما عمل الفريق المسؤول عن الرحلة على تحسين الصورة ورفع جودتها وتحسين دقتها.



وفي تقرير نشرته الوكالة الأمريكية، أفادت إلى أن هذا الفيديو يسهل على العلماء المهتمين بتطورات كوكب المريخ فحص المناظر الطبيعية بدقة شديدة، حيث يظهر في الفيديو مشهد من دلتا نهر المريخ القديم.

قد يعجبك أيضا...

ووفقًا للأبحاث، كان هذا النهر عامًرا بالمياه منذ مليارات السنين، «ما يقارب الـ3 مليار سنة».وكانت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» استعدت للمرة الأولى منذ 5 عقود، لإطلاق مركبة إلى القمر، وذلك في تطور علمي حاسم ترقبه الكثيرون حول العالم، من مركز كينيدي للفضاء على ساحل ولاية فلوريدا، بالصاروخ الذي يحمل على متنه المركبة غير المأهولة المعروفة باسم «أوريون».وبحسب ما ورد عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن الصاروخ المستخدم في الإطلاق القوى لدى «ناسا»، بلغت تكلفته 20 مليار دولار، ولا يمكن استخدامه إلا لمرة واحدة، بينما تبلغ تكلفة الإطلاق 4 مليارات دولار، حيث دارت المركبة غير المأهولة حول القمر لمدة 42 يوما قبل أن تعود إلى الأرض، وهبطت في المحيط.ويأتي هذا الإطلاق ضمن برنامج «آرتيميس» الذي تديره «ناسا» ويرمي إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر مرة أخرى، وتريد الوكالة الأميركية أيضا اختبار تقنيات يمكن أن تقود إلى هبوط البشر على كوكب المريخ.ويعتبر هذا أكبر مشروع صواريخ تطلقه «ناسا» منذ مشروع «ستاورن 5» أو «زحل» الذي قاد إلى هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969، علما بأن ذلك المشروع استمر بين عامي 1967- 1973، وكان رواد مواقع التواصل تداولوا ساعة العد التنازلي الموجودة في مركز كينيدي للفضاء، وهي تشير إلى وقت إطلاق المهمة الفضائية.