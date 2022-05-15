أستاذ الاقتصاد..لماذا وافقت الحكومة على سك عملة جديدة فئة 2 جنيه ؟

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أشاد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، بقرار رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «قرار رد القيمة المضافة للسائحين سيكون له تأثير على تشجيع السياحة وزيادة العائد منها بشكل كبير».



وحول قرار الحكومة بإصدار عملة مدنية فئة 2 جنيه قال البهواشي: «عمليا الجنيه مبقاش بيعمل حاجة مع التضخم العالمي، وإصدار عملة 2 جنيه أكثر واقعية وتسهل على المواطنين الغلاء اللي بنشوفه، فضلا عن أن تكلفة سك عملة الجنيه قد تكون أعلى من قيمته»