اكتشاف قلب عمره 380 مليون سنة..الأقدم في العالم..



قلب عمره 380 مليون قلب عمره 380 مليون

اكتشف باحثون قلبًا عمره 380 مليون عام محفوظًا داخل سمكة متحجرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.



وهذه السمكة التي عثر بداخلها القلب، هي سمكة منقرضة وتعرف باسم «Gogo»، حسبما ذكرت صحيفة «BBC» البريطانية.



وعادة ما تتحول العظام إلى حفريات بدلًا من الأنسجة الرخوة، ولكن في هذه الحالة حافظت المعادن على العديد من الأعضاء الداخلية للأسماك، بما في ذلك الكبد والمعدة والأمعاء والقلب.

قد يعجبك أيضا...

تقول البروفيسورة كيت تريناجستيك العالمة الرئيسية في البحث الذي أجرى في منطقة كيمبرلي غربي أستراليا ونًشر في مجلة «Science»، عن اللحظة التي أدركت فيها هي وزملاؤها أنهم حققوا أكبر اكتشاف في حياتهم:«كان الأمر مثيرًا بشكل لا يصدق».ووصف البروفيسور جون لونج من جامعة فليندرز في أديلايد وأحد المشاركين في البحث، الاكتشاف بأنه «اكتشاف محير للعقل ومذهل»، مضيفًا:«لم نعرف أبدًا أي شيء عن الأعضاء الرخوة للحيوانات بهذا العمر، حتى الآن».ووصفت الدكتورة زيرينا جوهانسون من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والتي لم تكن ضمن الفريق الذي أجرى البحث، بأنه «اكتشاف مهم للغاية» يساعد على تفسير سبب كون جسم الإنسان كما هو عليه اليوم.سمكة «Gogo»سمكة «Gogo» هي أول الأسماك التي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ وتُسمى أيضًا «placoderms»، وكانت أول سمكة لديها فكين وأسنان، إذ أن قبلهم لم يكن طول الأسماك أكبر من 30 سم، ولكن هذه السمكة يمكن أن تنمو حتى تصبح 9 أمتار (29.5 قدم).وكانت أسماك «Gogo» هي الكائنات التي تهيمن على الكوكب لمدة 60 مليون سنة، إذ كانت موجودة قبل أكثر من 100 مليون سنة من وجود أول ديناصورات على الأرض.و أظهرت عمليات المسح الضوئي لحفرية أسماك «Gogo» أن قلبها كان أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا لهذه الأسماك البدائية، إذ كان يحتوي على جزئين فوق بعضهما البعض، متشابهان في البنية مع قلب الإنسان.