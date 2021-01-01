(فيديو) «ذهول وصدمة على السوشيال ميديا».. ثعبان عالق في أذن امرأة

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صورة الخبر: ثعبان عالق في أذن امرأة
ثعبان عالق في أذن امرأة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو صادما لثعبان عالق داخل أذن امرأة، مما تسبب في حالة من الذهول والاشمئزاز معا.

الفيديو وفقًا لموقع «ndtv» يظهر فيه ثعبان أصفر اللون عالق داخل أذن امرأة، ويبدو أن هناك صعوبة في إخراجه، وطبيب يرتدى قفازات يدوية، ويحاول إزالة الثعبان من أذن المريضة باستخدام «ملقط طبي» وسدادات قطنية.

وينتهى الفيديو بعد 4 دقائق دون الكشف عما إذا كان قد تمت إزالة الثعبان أم لا، وهو ما أدى إلى زيادة قلق رواد السوشيال ميديا.

المصدر: اليوم السابع

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