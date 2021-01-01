تشير علامات إلى وجود الدهون الحشوية وكيفية التخلص منها

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الدهون الحشوية مشكلة صحية خفية لا يعرفها الكثير من الناس لأنها ليست شيئًا يمكنك رؤيته أو لمسه مثل الدهون تحت الجلد الموجودة تحت الجلد. بدلاً من ذلك ، توجد الدهون الحشوية في أعماق البطن وتلتف حول أعضائك الحيوية ، وهو ما يمثل مصدر قلق كبير لأنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان وأكثر من ذلك.



ووفقا لما ذكره موقع «Eat This، Not That»، خمس علامات تشير إلى وجود دهون حشوية يجب الانتباه إليها.



يوضح الدكتور أنطونيو كويفا ،جراح عام ، "تم العثور على الدهون الحشوية ملفوفة حول الأعضاء الحيوية ، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، ويشار إلى هذا النوع من الدهون أيضًا باسم "الدهون المخفية" لأنها مخزنة بعمق داخل تجويف البطن ولا يمكن رؤيتها أو قرصها".

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السبب وراء التفاف الدهون الحشوية حول هذه الأعضاء هو أن هذا النوع من الدهون يعمل كوسادة ويمنع هذه الأعضاء من التلف، فهي تساعد في الحفاظ على المسافة بين هذه الأعضاء ، إلا أن الكثير من الدهون الحشوية يمكن أن يسبب الالتهاب ويزيد من ضغط الدم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.تم الاستشهاد بالمشروبات السكرية والكحول كمسببين شائعين لأنها تضيف سعرات حرارية إلى نظامك الغذائي ولكن ليس لها قيمة غذائية واضحة، ونحن لا نميل إلى احتساب السعرات الحرارية السائلة ومن السهل استهلاك الكثير من السعرات الحرارية في فترة زمنية قصيرة .يقول الدكتور أنجستادت: "اليوم ، ترتبط الزيادة في الدهون الحشوية أو داخل البطن بوزنك، والمرضى المعرضون للخطر هم أولئك الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30، ويرتبط مؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم بوزنك وطولك وهو عام مؤشر على ما إذا كان وزنك زائدًا على جسمك. ومع زيادة مؤشر كتلة جسمك ، تبدأ في ترسيب الدهون حول أمعائك وفي أماكن أخرى في بطنك".وفقًا للدكتور أنجستادت ، "ترتبط زيادة الدهون في منطقة البطن بزيادة مخاطر استقلاب القلب، فكلما زاد حجم خصرك بسبب زيادة الدهون في منطقة البطن ، فأنت في خطر متزايد للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وستؤدي هذه الأمراض إلى تقصير حياتك. بالنسبة للرجال ، فإن زيادة خصرك أكثر من 40 بوصة وبالنسبة للنساء ، ترتبط زيادة الخصر بأكثر من 35 بوصة بزيادة خطر الإصابة بهذه الأمراض ".تقول الدكتورة كويفا إن العلامات التالية تشير إلى وجود دهون حشوية: "محيط الخصر الكبير: هذه واحدة من أكثر العلامات وضوحًا على وجود الكثير من الدهون الحشوية لدى شخص ما، وإذا كان محيط الخصر لديك أكبر من 35 بوصة (للنساء) أو 40 بوصة (للرجال) ، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الدهون.نسبة عالية من الخصر إلى الورك: هذه النسبة هي مؤشر جيد لمقدار الدهون الحشوية لديك.ولحساب نسبة الخصر إلى الورك ، ما عليك سوى تقسيم قياس خصرك على قياس الورك، وتعني النسبة الأكبر من 0.9 (للرجال) و 0.85 (للنساء) أن لديك الكثير من الدهون الحشوية ، وأنك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية.مؤشر كتلة الجسم المرتفع: يشير مؤشر كتلة الجسم البالغ 30 أو أعلى إلى أنك تعاني من السمنة ، مما قد يشير إلى أن لديك الكثير من الدهون الحشوية.بطن بارز: علامة أخرى تشير إلى أن لديك الكثير من الدهون الحشوية هي إذا كان لديك "بطن منتفخ" أو "بطن جعة". يحدث هذا عندما تبرز المعدة إلى الخارج بسبب زيادة الدهون الحشوية.ارتفاع ضغط الدم: تم ربط الدهون الحشوية بارتفاع ضغط الدم ، لذلك إذا كان ضغط الدم مرتفعًا باستمرار ، فهذا مؤشر جيد على وجود الكثير من الدهون الحشوية. تأكد من فحصها من قبل الطبيب لاستبعاد أي أسباب أخرى محتملة ".يشارك الدكتور أنجستادت النصائح التالية للمساعدة في التخلص من الدهون الحشوية: "قلل من تناول المشروبات المحلاة والكحول ، زيادة نشاطك (المشي والجري والتمارين الرياضية من أي نوع) ، استبدل الأطعمة عالية السعرات الحرارية بالأطعمة منخفضة السعرات الحرارية (تخطي البطاطس المقلية أو الرقائق وأضف السلطة أو الفاكهة) ، زيادة الألياف في وجباتك (تجعلك ممتلئًا لفترة أطول وتحتوي على سعرات حرارية أقل)".