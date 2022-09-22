مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. 96 % للهندسة و95% للفني الصحي

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تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 وذلك على النحو التالي:-



الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:



أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

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txtرابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الاهلية 2022txt58% للحقوق و59% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 20221 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.تنسيق الدبلومات الفنية 2022..قواعد القبول بالجامعات والكليات المتاحةأعلن المجلس الأعلى للجامعات، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية 2022 بكليات الجامعات بالعام الجامعي الجديد، التي تقبل طلابالدبلومات بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2022 نظام 3 سنوات (تجاري – صناعي – صناعي “شعبة ترميمآثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلومالمدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2022 بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2022 – 2023 وفقا للشروطتنسيق الدبلومات الفنية 2022.جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي:تمريض دمنهورتمريض المنصورةتمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022تربية نوعية جنوب الواديتمريض الزقازيقتمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيختربية نوعية طنطاسياحة وفنادق حلوان بالمنيلتمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022سياحة وفنادق الإسكندريةتمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندريةتمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022تمريض دمياطسياحة وفنادق المنصورةسياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنياتمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة الساداتسياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيليةسياحة وفنادق مطروحسياحة وفنادق بني سويفتمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022تمريض قناة السويس بالإسماعيليةالسياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندريةتمريض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوانتمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022خدمة اجتماعية تنموية بني سويفتمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022تمريض المنياتمريض بني سويفتمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022تمريض جنوب الواديخدمة اجتماعية حلوان بـ 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97.11هندسة أسوان 97.00هندسة دمياط 96.94هندسة بنها 96.78هندسة سوهاج 96.78هندسة أسيوط 96.78هندسة بني سويف 96.72هندسة الزقازيق 96.72هندسة المنيا 96.72هندسة حلوان 96.67هندسة بنها بشبرا 96.67هندسة حلوان بالمطرية 96.61هندسة الطاقة أسوان 96.61هندسة السويس 96.60هندسة عين شمس 96.56هندسة بور سعيد 96.50تنسيق الدبلومات الفنية صناعي نظام 3 سنوات فكان كالآتي:معهد فني صحى الاسكندريه 96.50معهد فني صحى طنطا 96.42تربية حلوان 96.33معهد فني صحى الزقازيق 96.28معهد فني صحى سوهاج 96.14معهد فني صحى امبابة 96.14فنى صحي جنوب الوادي 96.07معهد فني صحى اسوان 96.00التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 93.57أقتصاد منزلى حلوان 93.07المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 92.57أقتصاد منزلى العريش 92.57السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.10معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.00المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 91.42ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 91.33المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 91.14المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 91.07مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 90.42الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 90.14معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 89.14العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 89.00