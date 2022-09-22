مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. 96 % للهندسة و95% للفني الصحي

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 وذلك على النحو التالي:-
الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:
أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".
ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ
س / 000000
ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).
د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.
txtرابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الاهلية 2022
txt58% للحقوق و59% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-
دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.
2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-
• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.
• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.
دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
تنسيق الدبلومات الفنية 2022..قواعد القبول بالجامعات والكليات المتاحة
أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية 2022 بكليات الجامعات بالعام الجامعي الجديد، التي تقبل طلاب
الدبلومات بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.
وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2022 نظام 3 سنوات (تجاري – صناعي – صناعي “شعبة ترميم
آثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم
المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2022 بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2022 – 2023 وفقا للشروط
تنسيق الدبلومات الفنية 2022.
جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي:
تمريض دمنهور
تمريض المنصورة
تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تربية نوعية جنوب الوادي
تمريض الزقازيق
تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ
تربية نوعية طنطا
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الإسكندرية
تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية
تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض دمياط
سياحة وفنادق المنصورة
سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا
تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
سياحة وفنادق مطروح
سياحة وفنادق بني سويف
تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية
تمريض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان
تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض المنيا
تمريض بني سويف
تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض جنوب الوادي
خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خدمة اجتماعية الفيوم
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جيزة
العالي الفندقى بالأقصر إيجوث
العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة
معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر
وأوضحت أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
نتيجة تنسيق 2021 حول مؤشرات القبول بالكليات المختلفة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث كانت نتيجة تنسيق كلية الهندسة لطلاب الصناعي 5 سنوات العام الماضي كالآتي:
هندسة بترول وتعدين السويس 98.83
هندسة كفر الشيخ 98.39
هندسة طنطا 98.00
هندسة جنوب الوادي 97.67
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 97.60
هندسة الإسكندرية 97.56
هندسة القاهرة 97.50
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 97.17
هندسة المنصورة 97.17
هندسة الفيوم 97.17
هندسة المنوفية بشبين الكوم 97.11
هندسة أسوان 97.00
هندسة دمياط 96.94
هندسة بنها 96.78
هندسة سوهاج 96.78
هندسة أسيوط 96.78
هندسة بني سويف 96.72
هندسة الزقازيق 96.72
هندسة المنيا 96.72
هندسة حلوان 96.67
هندسة بنها بشبرا 96.67
هندسة حلوان بالمطرية 96.61
هندسة الطاقة أسوان 96.61
هندسة السويس 96.60
هندسة عين شمس 96.56
هندسة بور سعيد 96.50
تنسيق الدبلومات الفنية صناعي نظام 3 سنوات فكان كالآتي:
معهد فني صحى الاسكندريه 96.50
معهد فني صحى طنطا 96.42
تربية حلوان 96.33
معهد فني صحى الزقازيق 96.28
معهد فني صحى سوهاج 96.14
معهد فني صحى امبابة 96.14
فنى صحي جنوب الوادي 96.07
معهد فني صحى اسوان 96.00
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17
التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 93.57
أقتصاد منزلى حلوان 93.07
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 92.57
أقتصاد منزلى العريش 92.57
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.10
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 92.00
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 91.42
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 91.33
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 91.14
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 91.07
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 90.42
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 90.14
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 89.14
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 89.00
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