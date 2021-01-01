تقديم مساعدات عسكرية إلى موسكو .. واشنطن تحذر الصين



واشنطن تحذر الصين واشنطن تحذر الصين



حث منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي الصين على عدم تقديم مساعدات عسكرية إلى موسكو في حربها ضد كييف، مشددا على ضرورة أن يقف العالم كله ضد الهجوم الروسي، وذلك وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.



وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى وجود معلومات تفيد بأن روسيا كانت تسعى للحصول على مساعدات عسكرية من الصين، محذرًا من أن بكين ستدفع ثمنًا باهظًا في حالة القيام بذلك.

