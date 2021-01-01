تفاصيل .. مرتضى يكشف صفقات الزمالك وكواليس أزمة صبحي مع فاركو



مرتضي منصور مرتضي منصور



أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال مرتضى عبر قناة النادي الرسمية: "تم التعاقد مع مصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا إضافة لعودة محمد صبحي".



وأضاف رئيس مجلس إدارة الزمالك: "مصطفى الزناري أفضل مدافع في مصر، وزكريا الوردي أفضل من طارق حامد وفرجاني ساسي".

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إصابة دونجا تربك حسابات الزمالكوزاد: "دونجا سوف يغادر القاهرة، متجها إلى قطر خلال 48 ساعه للخضوع إلى الفحوصات والبرنامج العلاجي عقب إصابته مع المنتخب".وأوضح: "بعدما تعرض دونجا للإصابة مع المنتخب صممت على إتمام التعاقد معه رغم إصابته وأرسلت قيمة الصفقة لنادي بيراميدز".كواليس أزمة فاركووكشف: "لا يوجد أي أزمات مع فاركو بشأن محمد صبحي، وتم حل الأزمة بشكل ودي مع فاركو، ولم نكن نقصد خطف محمد صبحي".وواصل: "قصة محمد صبحي هي مجرد رغبة اللاعب مثلما قال محمد أبو جبل وطارق حامد إن رغبتهم الرحيل واحترمنا ذلك".وأتم: "الزمالك علاقته جيدة بجميع الأندية، وسوف يكون هناك صفقات تبادلية مع فاركو عقب حل أزمة قيد مع النادي السكندري".