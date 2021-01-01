تفاصيل .. مرتضى يكشف صفقات الزمالك وكواليس أزمة صبحي مع فاركو

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صورة الخبر: مرتضي منصور
مرتضي منصور


أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مرتضى عبر قناة النادي الرسمية: "تم التعاقد مع مصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وزكريا الوردي وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا إضافة لعودة محمد صبحي".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الزمالك: "مصطفى الزناري أفضل مدافع في مصر، وزكريا الوردي أفضل من طارق حامد وفرجاني ساسي".

إصابة دونجا تربك حسابات الزمالك
وزاد: "دونجا سوف يغادر القاهرة، متجها إلى قطر خلال 48 ساعه للخضوع إلى الفحوصات والبرنامج العلاجي عقب إصابته مع المنتخب".

وأوضح: "بعدما تعرض دونجا للإصابة مع المنتخب صممت على إتمام التعاقد معه رغم إصابته وأرسلت قيمة الصفقة لنادي بيراميدز".

كواليس أزمة فاركو
وكشف: "لا يوجد أي أزمات مع فاركو بشأن محمد صبحي، وتم حل الأزمة بشكل ودي مع فاركو، ولم نكن نقصد خطف محمد صبحي".

وواصل: "قصة محمد صبحي هي مجرد رغبة اللاعب مثلما قال محمد أبو جبل وطارق حامد إن رغبتهم الرحيل واحترمنا ذلك".
وأتم: "الزمالك علاقته جيدة بجميع الأندية، وسوف يكون هناك صفقات تبادلية مع فاركو عقب حل أزمة قيد مع النادي السكندري".

المصدر: elbalad

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