حتحوت .. انتقال دونجا وعمر جابر إلى الزمالك

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دونجا وعمر جابر


نشر الاعلامي هاني حتحوت تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب حتحوت :"دونجا وعمر جابر من بيراميدز إلى الزمالك تمت بشكل رسمي وفي انتظار الإعلان".

رسالة فيريرا للزمالك
ويذكر أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قدم التحية للاعبين على المجهود الذي بذلوه والأداء الذي ظهروا عليه خلال مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل بقطر، وطالبهم بغلق صفحة الفترة الماضية بشكل كامل، والتركيز في الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراتي إيليكت سبورت التشادي، في بداية مشوار الفريق بالبطولة القارية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها فيريرا مع اللاعبين، مساء الأحد، في حضور الجهاز المعاون، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر نادي الزمالك.

المصدر: elbalad

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