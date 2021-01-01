تطلق لينوفو أجهزة Lenovo K14 التي تستهدف قطاع العمل برقاقات إنتل وAMD



Lenovo K14 Lenovo K14

أعلنت شركة لينوفو في السوق الهندي عن أجهزة Lenovo K14 لقطاع العمل والتي تتوفر برقاقات إنتل و AMD.



قدمت شركة لينوفو بشكل رسمي اليوم أجهزة K14 Gen 1 و Gen 1i بمواصفات تهدف لدعم المستخدم في الإنتاجية والتعاون في مجال العمل.



وتضم الأجهزة كاميرة webcam بدقة 720 بيكسل لدعم المستخدم في إجتماعات الفيديو، والتي يدعمها غطاء للمصراع لحماية الخصوصية.

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كما تتميز أجهزة Lenovo K14 بتصميم خفيف أقل من 1.5 كجم، أيضاً تقدم لينوفو الأجهزة بميزة “Modern Standby” التي تتيح تنشيط الجهاز في أقل من ثانية لآداء أفضل في العمل، ويصل عمر الشحن في الأجهزة إلى 10 ساعات.ويأتي جهاز Lenovo K14 Gen 1i بالجيل 11 من معالجات إنتل Intel Core i7 vPro، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 وبسرعة 3200MHz، أيضاً يضم الجهاز سعة 1 تيرابايت في SSD وأيضاً سعة 1 تيرابايت في HDD.أيضاً من المقرر أن يتوفر للمستخدمين إختيار في كرت الشاشة Intel Iris Xe، من جانب أخر يأتي نموذج AMD K14 Gen 1 بمعالج Ryzen، مع سعة 512 جيجا بايت في SSD، وذاكرة DDR4.كما تقدم لينوفو الجهاز بعدد 4 من منافذ USB، والتي تنقسم إلى اثنان من منافذ USB C، واثنان من منافذ HDMI، كما تدعم الأجهزة WiFi 6، وللحماية يأتي بشريحة TPM، مع مستشعر للبصمة.