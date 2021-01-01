تحصل شاومي على براءة اختراع جديدة لتقنية تحديد إشارة المرور للقيادة الذاتية



شاومي شاومي

يبدو أن شاومي تخطو خطوات كبيرة نحو استكمال مشروع السيارة الكهربائية الخاصة بها، فقد وعدت الشركة بتسليم أول سيارة لها في عام 2024 وعرضت بالفعل نظامها المتقدم للقيادة الذاتية.



واليوم أعلنت شركة شاومي أنها حصلت على براءة اختراع لتحديد إشارات المرور.



باستخدام مستشعرات وكاميرات السيارة، يمكن للنظام جمع صور حالة الإضاءة متعددة الإطارات وتحديد التسلسل الزمني لإشارة المرور وتحليل حالة قيادة السيارة في المقدمة. وهذا يحسن إلى حد كبير دقة وسلامة نظام القيادة الذاتية.

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وعلاوةً على ذلك، تفاخرت الشركة أيضًا ببراءة اختراع “نظام القيادة الآلي وطرق التحكم والأجهزة والمركبات والمعدات” إلى جانب خمسة أخرى تتعلق بتخطيط المسار وتنظيف كاميرا السيارة وتنبؤات مسار الشريحة.يبدو أن هذا يتماشى مع التقرير السابق الذي صدر قبل أيام قليلة والذي قال إن سيارة شاومي دخلت مرحلة تكامل البرامج التي يجب أن تكتمل بحلول نوفمبر.