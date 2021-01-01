تحصل شاومي على براءة اختراع جديدة لتقنية تحديد إشارة المرور للقيادة الذاتية

يبدو أن شاومي تخطو خطوات كبيرة نحو استكمال مشروع السيارة الكهربائية الخاصة بها، فقد وعدت الشركة بتسليم أول سيارة لها في عام 2024 وعرضت بالفعل نظامها المتقدم للقيادة الذاتية.
واليوم أعلنت شركة شاومي أنها حصلت على براءة اختراع لتحديد إشارات المرور.
باستخدام مستشعرات وكاميرات السيارة، يمكن للنظام جمع صور حالة الإضاءة متعددة الإطارات وتحديد التسلسل الزمني لإشارة المرور وتحليل حالة قيادة السيارة في المقدمة. وهذا يحسن إلى حد كبير دقة وسلامة نظام القيادة الذاتية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!