كاميرا الويب Logitech Brio 500 بدقة 1080 بكسل ومصراع خصوصية



Logitech Brio 500 Logitech Brio 500

كشفت شركة Logitech عن كاميرا الويب Brio 500 مع مصراع خصوصية مدمج وتصميم مضغوط. تم دمج مصراع الخصوصية في كاميرا الويب بدقة في الجهاز، كما أنه يتميز أيضًا بوضع العرض لبث ما هو موجود على مكتبك.



ومع ذلك، فإن كاميرا Brio 500 قادرة فقط على عرض محتوى بدقة 1080 بكسل على عكس كاميرات الويب ذات دقة 4K الموجودة في السوق.



تعد Logitech Brio 500 نسخة مطورة من Logitech C920 الكلاسيكية التي تنتج أيضًا دقة 1080 بكسل. تتميز الكاميرا بمستشعر متطور للحصول على جودة صور أفضل. كما تتميز كاميرا الويب بتصميم أسطواني مع اثنين من الميكروفونات ذات الأشكال الشعاعية والتي تحيط بالكاميرا بدقة 4 ميجابكسل.

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تساعد الميكروفونات على تقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات لمزيد من الوضوح. ويمكن إسقاط مصراع الخصوصية عن طريق تدوير قرص على يمين كاميرا الويب. يمكنك أيضًا إمالة زاوية الكاميرا باتجاه مكتبك لتنشيط وضع العرض.تنتج دقة 1080 بكسل حوالي 30 إطار في الثانية، ولكن يمكنك الحصول على معدل إطارات يبلغ 60 إطارًا في الثانية عند استخدام دقة 720 بكسل.يبلغ مجال رؤية كاميرا الويب 90 درجة ولكن يمكنها توفير صور أكثر إحكامًا عند 78 أو 60 درجة. ويمكن أن تركز تلقائيًا على الشخص المتحدث وتعديل الإضاءة في بيئة مضاءة بشكل خافت.تحتوي Brio 500 على آلية تركيب ممغنطة تتكون من حامل بلاستيكي قياسي وكاميرا الويب مثبتة مغناطيسيًا بالحامل البلاستيكي، يمكن ان تدور 360 درجة. بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا نشر حامل ثلاثي القوائم لـ Brio 500.سيتم طرح كاميرا الويب Logitech Brio 500 للبيع هذا الشهر بسعر 129 دولارًا عبر تجار التجزئة مثل Amazon.