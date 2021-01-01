أفضل ميزة بـiPhone 14 يسرقها مطورو أندرويد

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كشفت شركة آبل Apple النقاب، عن سلسلة iPhone 14، من خلال حدث “Far Out” الكبير الذي أقامته الأسبوع الماضي، مع حصول هاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max على مجموعة كبيرة من الترقيات الجديدة، واليوم، أوضح تقرير حديث أن مطورو أندرويد تمكنوا من سرقة أفضل مزايا آيفون 14.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، زودت شركة آبل تشكيلة آيفون 14، بميزة جديدة تسمى Dynamic Island، هذه النوتة التفاعلية الذكية قادرة على تغيير شكلها وحجمها مما يسمح للمستخدمين بالرد على المكالمات، ورؤية المؤقتات المختلفة، وحتى عرض الموسيقى التي يتم تشغيلها دون الحاجة لتشغيل أي تطبيقات.



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أفضل ميزة جديدة لـ iPhone 14 يسرقها مطورو أندرويدوسيتمكن عشاق أجهزة آيفون، من تجربة ميزة آبل الجديدة، عندما طرح تشكيلة iPhone 14 للبيع بشكل رسمي يوم الجمعة القادم الموافق 16 سبتمبر، وتعد خاصية Dynamic Island مزيجا مميزا من الأجهزة والبرامج التي ستنال إعجاب مستخدمو آيفون.ومن المثير للاهتمام، أنه قبل طرح أول هاتف iPhone 14 للبيع بالتجزئة، تمكن مطورو أندرويد من نسخ ميزة آبل الجديدة، حيث ظهرت خاصية جديدة مشابه لـ Dynamic Island على هاتف تابع لشركة شاومي Xiaomi الصينية.خاصية Dynamic Islandوعبر تغريدة على موقع "تويتر"، سلط "فايبهاف جاين" الضوء، على سمة تم إنشاؤها حديثًا لهواتف شاومي، تسمى Grumpy UI، قادرة على تقديم إشعارات بنفس السياق على غرار طريقة عمل خاصية آبل Dynamic Island.أظهر مقطع الفيديو الذي شاركه "فايبهاف"، تقليد مطورو أندرويد لنسخة مشابهة لـDynamic Island، وتعرض الخاصية المقلدة معلومات مثل الرسائل والتفاصيل حول الموسيقى التي يتم تشغيلها فقط.وقال مطورو السمة إن الميزة لا تزال قيد المراجعة من قبل شركة شاومي، ولكن نجحت في الاختبار وتمت الموافقة عليها، فسوف تكون متاحة للتنزيل عبر متجر السمات التابع للشركة MIUI Themes، مما يعني أنها لن تكون ميزة أصلية مدمجة بنظام التشغيل.جدير بالذكر أنه على مدار سنوات طويلة، شقت العديد من الميزات المطورة التي ابتكرتها شركة آبل من أجل أجهزة آيفون الخاصة بها، طريقها إلى هواتف أندرويد المنافسة لها، كان آخرها إسقاط مقبس سماعة الرأس التقليدي بقياس 3.5 مليمتر للتركيز على سماعات الرأس اللاسلكية، فضلا للترويج عن إخفاء شق الكاميرا الأمامية من شاشة أجهزة أندرويد.ونظرا لأن ميزة آبل الجديدة Dynamic Island، تم تطويرها لاستغلال المساحة المخصصة لنوتش الكاميرا بشاشة جهاز آيفون، واستخدمها كأساس لبعض ميزات البرامج المثيرة، فإن أجهزة أندرويد قد لا تستفيد منها بشكل كبير هذه الأيام، وذلك لأنها تحتوي بشكل أساسي على كاميرات سيلفي ذات ثقب صغير، أعلى منتصف أو يسار الشاشة، وهي لا تحتل حيزا كبيرا على غرار تلك الموجودة بأجهزة آيفون، فقد يبدو الأمر وكأنه ميزة لن تستفيد منها برامج أندرويد الرئيسية بشكل كبير.