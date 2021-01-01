خصومات من سامسونج على هواتفها للتخلص من مخزونها

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تسعى شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية حاليا على بيع المخزون لديها، لذلك تعمل على خفض بعض أسعار هواتفها الذكية التي لقت رواج لدى المستهلكين، ومن بين هذه الهواتف هو هاتف سامسونج Galaxy A32 الذي يندرج تحت هواتف الفئة المتوسطة.







بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، قامت سامسونج بتخفيض هاتفها Galaxy A32 في الهند التي تعد ثاني أكبر الدول في سوق الهواتف الذكية، فإذا وجدت فرصة لا تتردد في اقتنائه.

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سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A32 الجديديتوفر Samsung Galaxy A32 في إصدارين، وتبلغ الأسعار الأساسية قبل الخصم لطراز 6 + 128 جيجابايت بسعر 24999 روبية هندية (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري)، أو الطراز 8 + 128 جيجابايت للتخزين بسعر 27999 روبية (أي حوالي 6700 جنيه مصري).لكن بعد تخفيض سامسونج للأسعار ، يبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy A32 حوالي 4500 جنيه مصري حاليا من موقع Amazon India ، كما يمكن للعملاء أيضا استبدال هواتفهم الذكية القديمة ويحصلوا على خصم إضافي يصل إلى حوالي 3000 جنيه مصري تقريبا.لو بتدور على موبايل لأولادك.. تعرف على أرخص تليفون من سامسونج ليه تشتري سامسونج لما ممكن تجيب أحدث هاتف iQOO بـ 3000 جنيه مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A32لعل ما يميز هاتف سامسونج Galaxy A32 أنه ينطلق بشاشة جاءت بتصميم رائع يأخذ شكل حرف U والشاشة للهاتف من نوع أنفنيتي، وجاءت شاشة الهاتف بقياس 6.4 بوصة وإن كان المقاس مناسبا، إلا أن البعض كان يرى أن الشاشة كان من المفضل أن يتسع حجمها قليلاُ، وتأتي من نوع Super AMOLED، بجودة FHD مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز.يعمل هاتف سامسونج Galaxy A32 بمعالج ثماني النواة، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، نوع هيليو G80 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.بالنسبة للتصوير، يقدم هاتف سامسونج Galaxy A32 كاميرا خلفية ذات تقنية وتكنولوجيا رباعية الأداء، وتأتي دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 5 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا الهاتف الأمامية بفتحة عدسة 2.2 بوصة ودقة 20 ميجا بكسل، فهو مناسب جدا لالتقاط أفضل الصور.ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A32 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير بالساعة، مع شحن سريع بقوة 15 وات