تقرير: سيحصل iPhone 15 Pro على شريحة A17 والإصدارات الأخرى شرائح أقدم



iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro

ستكون إصدارات iPhone 15 Pro هى الوحيدة التى ستحصل على أحدث شريحة من آبل العام المقبل، وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم، حسب ما جاء في موقع 9to5mac.



وهذا من شأنه أن يعكس النهج الذي استخدمته الشركة لجهاز iPhone 14، حيث تحصل إصدارات Pro على شريحة A16 جديدة في حين أن الإصدارين القياسي وPlus يحتويان على شريحة A15 العام الماضى.



كان هذا العام هو المرة الأولى التي تستخدم فيها آبل المعالج كنقطة تمايز بين اصدار أيفون القياسي و Pro.

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وحصل كل من iPhone 14 Pro و Pro Max على أحدث شريحة A16، بينما يتم تشغيل iPhone 14 و iPhone 14 Plus بواسطة A15 على الرغم من أنهما يحصلان على البديل سداسي النواة من iPhone 13 Pro.لم تقارن آبل بشكل مباشر بين شرائح A16 وA15، وبدلاً من ذلك قارنت A16 بالمعالجات المستخدمة في هواتف أندرويد، حيث قالت شركة آبل إن A6 "أسرع بنسبة 40% من المنافسة."كما أنه من خلال بعض الاختبارات، نعلم أن شريحة A16 Bionic تؤدي أداءً أسرع بنسبة 10% في نواة واحدة مقارنةً بالإصدار السابق، بينما لا يوجد فرق عمليًا مع الجزء متعدد النواة.وأشارت معايير "AnTuTu"، التي تهدف إلى تكرار متطلبات الحياة الواقعية الموضوعة على المعالج بشكل أفضل، إلى اختلافات أكبر، حيث تقول "AnTuTu" إنه بالمقارنة معiPhone 13 Pro ، فقد تم تحسين نتائج iPhone 14 Pro بنسبة 18.8%، حيث زاد أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 17? وزاد أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 28?. وفقًا للشركة، يعد هذا التحسن في أداء وحدة معالجة الرسومات واحدًا من أفضل التحسينات في السنوات الأخيرة على أي هاتف.وستحصل إصدارات iPhone 15 Pro على شريحة A17، وأفاد مؤشر "Nikkei Asia" أن شريحة A17 للعام المقبل ستقتصر أيضًا على اصدار Pro، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، وسيتم استخدام A17 في الإصدار المتميز في تشكيلة آيفون المقرر إصدارها في عام 2023.