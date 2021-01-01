نشر معلومات عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية يضر بالأمن القومي

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أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن البحرية الأمريكية لن تنشر لقطات إضافية لأجسام طائرة مجهولة الهوية لأن القيام بذلك من شأنه أن "يضر بالأمن القومي".



وأدلى متحدث باسم الفرع العسكري بهذا البيان ردًا على طلب قانون حرية المعلومات الذي قدمه موقع الشفافية الحكومي The Black Vault - والذي شارك سابقًا آلاف الصفحات من الوثائق المتعلقة بالطبق الغريب والتي تم استلامها من وكالة المخابرات المركزية ووكالات أخرى.



يعود طلب قانون حرية المعلومات إلى أبريل 2020 ، مباشرة بعد أن أصدرت البحرية مقاطع الفيديو الشائنة الآن التي صورها طياروها والتي تصور نوعًا من الطائرات المجهولة عالية التقنية تتحرك بطرق بدت مستحيلة.

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وكتب جريجوري كاسون ، نائب مدير مكتب قانون حرية المعلومات التابع للبحرية ، في رسالة رد تمت مشاركتها: "إن نشر هذه المعلومات سيضر بالأمن القومي لأنه قد يوفر للخصوم معلومات قيمة فيما يتعلق بعمليات وزارة الدفاع / البحرية، ونقاط الضعف أو القدرات، لا يمكن فصل أجزاء من مقاطع الفيديو للإفراج عنها".وأوضح كارسون أن البحرية أصدرت فقط مقاطع الفيديو الثلاثة السابقة لأنها تم تسريبها بالفعل إلى وسائل الإعلام وبالتالي تمت مناقشتها على نطاق واسع في المجال العام.وقال "بالنظر إلى كمية المعلومات المتاحة للجمهور بخصوص هذه اللقاءات ، كان من الممكن الإفراج عن الملفات دون مزيد من الإضرار بالأمن القومي".وقدّم Black Vault استئنافًا للمطالبة بالإفراج عن مقاطع الفيديو التي تم رفضها.