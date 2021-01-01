نشر معلومات عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية يضر بالأمن القومي

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن البحرية الأمريكية لن تنشر لقطات إضافية لأجسام طائرة مجهولة الهوية لأن القيام بذلك من شأنه أن "يضر بالأمن القومي".
وأدلى متحدث باسم الفرع العسكري بهذا البيان ردًا على طلب قانون حرية المعلومات الذي قدمه موقع الشفافية الحكومي The Black Vault - والذي شارك سابقًا آلاف الصفحات من الوثائق المتعلقة بالطبق الغريب والتي تم استلامها من وكالة المخابرات المركزية ووكالات أخرى.
يعود طلب قانون حرية المعلومات إلى أبريل 2020 ، مباشرة بعد أن أصدرت البحرية مقاطع الفيديو الشائنة الآن التي صورها طياروها والتي تصور نوعًا من الطائرات المجهولة عالية التقنية تتحرك بطرق بدت مستحيلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!