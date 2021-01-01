تطلق الصين قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء

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نجحت الصين فى إرسال قمر اصطناعى جديد إلى الفضاء من مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبى الصين.

وذكرت وكالة ألأنباء الصينية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تشونغشينغ-1إي" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونج مارش-7"، حيث نجح في دخول المدار المخطط له، وسيقدم القمر الاصطناعي خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني.

وتعد هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

وذكرت صحيفة الشعب الصينية على موقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق القمر «تشونجشينج1-إي» عند الساعة 21:18 مساء الثلاثاء بتوقيت بكين على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل «لونج مارش7-»، حيث نجح في دخول المدار المخطط له.

وأضافت الصحيفة أن القمر الصناعي سيقدم «خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني»، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونج مارش».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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