تطلق الصين قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء

نجحت الصين فى إرسال قمر اصطناعى جديد إلى الفضاء من مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية فى مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبى الصين.
وذكرت وكالة ألأنباء الصينية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تشونغشينغ-1إي" على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونج مارش-7"، حيث نجح في دخول المدار المخطط له، وسيقدم القمر الاصطناعي خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني.
وتعد هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
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