شكاوى من نظام تشغيل «iOS 16» في هواتف آبل..بعد يومين من إطلاقه..



iOS 16 iOS 16

أبلغ العديد من مستخدمي أجهزة آيفون عن شكاوى متعددة من نظام تشغيل «iOS 16» بعد أيام قليلة من إصدار التحديث من قبل شركة أبل.



وكشف العديد من مستخدمي آيفون أن التحديث الجديد يؤثر على عمر البطارية، حيث كتب أحد المستخدمين عبر تويتر: «هناك استنزاف كبير للبطارية في إصدار iOS 16 الرسمي، لقد انخفضت بطاريتي بنسبة 10% في غضون ساعة دون لمسها».



وأضاف آخر: «لا تقم بالتحديث إلى iOS 16 إلا إذا كنت تريد أن تنتقل بطاريتك من 100 إلى 90 في 30 دقيقة»، وتساءل ثالث: «هل يعاني أي شخص آخر من مشاكل في البطارية بعد التحديث إلى نظام التشغيل iOS 16؟، بطاريتي نفدت بشكل أسرع من المعتاد مع الحد الأدنى من التصفح، هذا أمر سيئ».

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ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أنه من غير المحتمل أن تظل مشكلات البطارية طويلًا، حيث أوضح الباحث في موقع «ZDNet»، أدريان كينجسيلي، أن تثبيت أي نظام تشغيل جديد على هواتف أيفون يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، ويمكن أن يستمر هذا الأمر لساعات أو حتى أيام.أطلقت تُطلق شركة «أبل» الأمريكية، الإثنين الماضي، نظام التشغيل الجديدiOS 16، ويخدم نظام التشغيل الجديد iOS 16 هاتف آيفون 8، والأجهزة التي تلته، ويحمل نظام التشغيل أمرًا جديدًا يتمثل في إعادة تصميم قفل الشاشة، إضافة إلى إمكانية إلغاء بعث الرسائل.وبالنسبة إلى الميزة الأولى، بوسع المستخدم أن يختار الصورة المعروضة أثناء وضعية «قفل الشاشة»، بالتزامن مع عرض عناصر أخرى في التوقيت نفسه كحالة الطقس.ويمكن للمستخدم أن يقوم بضبط ما يظهر على الشاشة في حالة «القفل»، بحسب الأوقات، كأن يجعل صورة معينة تظهر على الشاشة في أوقات العمل، بينما تظهر صور أخرى عندما يكون خارج الدوام، للحفاظ على خصوصيته.ويتيح النظام الجديد إخفاء ما يصل من بعض التطبيقات خلال وقت العمل، مقابل حجب رسائل الزملاء مثلا عندما يكون المستخدم في الخارج.وفي الميزة الثانية، يمكن للمستخدم أن يعود إلى الرسالة التي قام بإرسالها، حتى يجرى عليها التعديلات أو يلغيها نهائيا، بشرط أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة التي تلت الضغط على زر الإرسال.وفي حال كان المستخدم مشغولا وتلقى رسالة يريد تجاهلها على الفور، فإن نظام التشغيل الجديد يمكنه من جعلها أن تبدو أنها غير مقروءة بعد. وتتضمن المزايا الجديدة ما يعرف بـ«وضع الإغلاق» التي تساعد على حماية الهاتف من التعرض لهجمات سيبرانية، أو قرصنة إلكترونية.وعند تشغيل هذا الوضع، فإن مستخدم «آيفون» يكون قد أوقف تلقي الاتصالات والرسائل ومشاركة الصور من كافة الأشخاص المجهولين. ويمنع هذا الوضع ربط هاتف «آيفون» بأي «كابل» آخر، تحسبا لأن يكون الجهاز قد وقع في أيد غير آمنة، كما يتم حجب أي دعوات وروابط من مصادر مجهولة.