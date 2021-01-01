بعد الأزمة : الولايات المتحدة تدرس تخفيف العقوبات على هواوي

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سمح مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية للشركات بتوريد التقنيات منخفضة المستوى مباشرة إلى الشركات الخاضعة للعقوبات، وذلك الإجراء يتم دون الحاجة للحصول على تصريح مسبق، مما ييسر تخفيف العقوبات على شركة هواوي بالمستقبل. تبعاً لتقرير بلومبرج.



فيما أشار التقرير عن تصاعد مخاوف الولايات المتحدة من التطور المستمر للشركات الصينية بمجلات التقنية، فعلى الأرجح قد تفرض سيطرتها خلال الأعوام القليلة القادمة، كذلك يمكنها الهيمنة على معايير الصناعات التقنية بأكملها بعدما كانت الشركات الأمريكية هي المُسيطر الأول منذ عقود طويلة.



في محاولة من لتحجيم الشركات الصينية حيث تقليل الغلق والمنع على الشركات الصينية قد يحجم من اندفاعها لإيجاد بدائل للتقينات والمعايير التي تضعها أو تطورها الشركات الأمريكية، فرضاً لأن استقلالها بمعاييرها الخاصة مع محاولاتها الدؤوبة لمشاركة تلك المعايير مع شركات عالمية أخرى قد يقل عن فتح الأسواق لها من جديد فيحد من هيمنتها.