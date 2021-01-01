تتيح آبل iOS الجديد مع الكثير من الميزات الجديدة لهواتف آيفون

أعلنت شركة آبل أن نظام iOS 16 بات متاحا رسميا للعديد من هواتف آيفون، وحمل معه الكثير من الميزات لهذه الهواتف.
ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي أتى بها النظام الجديد للهواتف ميزة تسمح بطمس خلفية الصور لتمكين المستخدم من استعمالها بأريحية أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء إرسالها لشخص ما.
كما حمل iOS 16 معه تحسينات على ميزات التعرف على الأصوات والكلمات المكتوبة في هواتف آيفون، وحمل لمستخدمي هذه الهواتف أيضا دعم المعرفات الرقمية في خدمات Wallet، و خدمة الدفع مقابل البضائع بالتقسيط عبر Apple Pay Later.
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