تكشف تويوتا عن سيارة جي آر كورولا الرياضية الجديدة



تويوتا تويوتا

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب سيارتها الجديدة جي آر كورولا والتي تنمتي إلى عائلة السيارات الرياضية “جازو ريسنج”.



وأوضحت تويوتا أن السيارة الجديدة “جي آر كورولا” تم طرحها في 3 فئات مختلفة، وهي الفئة الأساسية كور، والفئة الخاصة المحدودة سيركيوت إيدشن، والفئة الأكثر محدودية وفخامة موريزو إيدشن، بحسب “د ب أ”.



وأشارت الشركة اليابانية أن السيارة جي.آر كورولا هي أول طراز يتم تطويره وتصنيعه بالكامل من جانب قطاع تويوتا جازو ريسينج لسوق أمريكا الشمالية، في الوقت نفسه تتميز السيارة بخفة الوزن مع المحرك جي16 إي-جي.تي.إس بالشحن التوربيني، بقوة 300 حصان.

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وذكرت الشركة أنه تم تطوير واختبار السيارة جي.آر كورولا موديل 2023 لكي تلبي أعلى المعايير التي حددها السائق المخضرم أكيو تويودا والسائقون المحترفون في شركة تويوتا أجازو ريسينج.وستصل السيارة من فئة جي.آر كورولا كور إلى معارض الموزعين في الخريف الحالي، وستكون سيارات هذه الفئة متاحة بألوان الأغطية الجليدية (آيس كاب) والأسود والأحمر، مع لون آخر للسقف وماص الصدمات الخلفي.ومن المتوقع وصول الفئة موريزو إيدشن للسوق في شتاء 2023، في حين من المتوقع وصول الفئة سيركيوت إيدشن إلى المعارض في ربيع 2023.وبحسب الشركة المصنعة فإن السعر الأساسي للسيارة الجديدة يبدأ من 35.9 ألف دولار للفئة كور الأساسية ، والسيارة سيركيوت إيدشن 42.9 ألف دولار والسيارة موريزو إيدشن 49.9 ألف دولار.