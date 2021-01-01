تكشف تويوتا عن سيارة جي آر كورولا الرياضية الجديدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تكشف تويوتا عن سيارة جي آر كورولا الرياضية الجديدة

صورة الخبر: تويوتا
تويوتا

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب سيارتها الجديدة جي آر كورولا والتي تنمتي إلى عائلة السيارات الرياضية “جازو ريسنج”.

وأوضحت تويوتا أن السيارة الجديدة “جي آر كورولا” تم طرحها في 3 فئات مختلفة، وهي الفئة الأساسية كور، والفئة الخاصة المحدودة سيركيوت إيدشن، والفئة الأكثر محدودية وفخامة موريزو إيدشن، بحسب “د ب أ”.

وأشارت الشركة اليابانية أن السيارة جي.آر كورولا هي أول طراز يتم تطويره وتصنيعه بالكامل من جانب قطاع تويوتا جازو ريسينج لسوق أمريكا الشمالية، في الوقت نفسه تتميز السيارة بخفة الوزن مع المحرك جي16 إي-جي.تي.إس بالشحن التوربيني، بقوة 300 حصان.

وذكرت الشركة أنه تم تطوير واختبار السيارة جي.آر كورولا موديل 2023 لكي تلبي أعلى المعايير التي حددها السائق المخضرم أكيو تويودا والسائقون المحترفون في شركة تويوتا أجازو ريسينج.

وستصل السيارة من فئة جي.آر كورولا كور إلى معارض الموزعين في الخريف الحالي، وستكون سيارات هذه الفئة متاحة بألوان الأغطية الجليدية (آيس كاب) والأسود والأحمر، مع لون آخر للسقف وماص الصدمات الخلفي.

ومن المتوقع وصول الفئة موريزو إيدشن للسوق في شتاء 2023، في حين من المتوقع وصول الفئة سيركيوت إيدشن إلى المعارض في ربيع 2023.

وبحسب الشركة المصنعة فإن السعر الأساسي للسيارة الجديدة يبدأ من 35.9 ألف دولار للفئة كور الأساسية ، والسيارة سيركيوت إيدشن 42.9 ألف دولار والسيارة موريزو إيدشن 49.9 ألف دولار.

المصدر: Egypt Automotive

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف تويوتا عن سيارة جي آر كورولا الرياضية الجديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29191

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager