تكشف تويوتا عن سيارة جي آر كورولا الرياضية الجديدة

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب سيارتها الجديدة جي آر كورولا والتي تنمتي إلى عائلة السيارات الرياضية “جازو ريسنج”.
وأوضحت تويوتا أن السيارة الجديدة “جي آر كورولا” تم طرحها في 3 فئات مختلفة، وهي الفئة الأساسية كور، والفئة الخاصة المحدودة سيركيوت إيدشن، والفئة الأكثر محدودية وفخامة موريزو إيدشن، بحسب “د ب أ”.
وأشارت الشركة اليابانية أن السيارة جي.آر كورولا هي أول طراز يتم تطويره وتصنيعه بالكامل من جانب قطاع تويوتا جازو ريسينج لسوق أمريكا الشمالية، في الوقت نفسه تتميز السيارة بخفة الوزن مع المحرك جي16 إي-جي.تي.إس بالشحن التوربيني، بقوة 300 حصان.
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