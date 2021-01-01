تكشف بي إم دبليو عن الجيل الثالث من "X1" بنسخة كهربائية بديلة لـ "i3"



بي إم دبليو بي إم دبليو

كشفت العلامة الألمانية BMW عن الجيل الثالث من البديل الكهربائي لسيارتها الكروس أوفر المدمجة X1 وهو الأمر الذي يعد ضمن نشاط العلامة البافارية التي كانت قد كشفت في وقت سابق من العام الحالي عن سياراتها BMW 4 Series و BMW X3 و BMW 7 Series.



وتواجه BMW iX1 الكهربائية وجهًا لوجه مع طرازات Audi Q3 و Volvo XC40 وتعتبر أول طراز كروس أوفر كهربائي بالكامل من BMW.. ويمكن القول أن iX1 ستحل محل سيارة BMW i3 التي مضى عليها عقد من الزمن، وأعلنت BMW مؤخرًا عن توقف إنتاجها.



وقد بنيت iX1 على قاعدة FAAR التي تدعم أيضًا طراز BMW 2 Series Active Tourer MPV الجديدة، وستظهر قريبًا في الجيل التالي من "ميني كونتريمان Mini Countryman" كروس أوفر.

قد يعجبك أيضا...

وتعتمد iX1 الجديدة على نظام xDrive30 EV وهو مجموعة نقل حركة ثنائية المحرك (واحدة على كل محور) وتنتج هذه المنظومة 309 حصانًا مما يجعلها تصل لسرعة 100 كم/الساعة من الثبات في 5.7 ثانية.وفي الوقت نفسه ، توفر بطارية 64.7 كيلو واط في الساعة نطاق سير بالشحنة الواحدة يتراوح بين 415 و 440 كيلومتر ويمكن شحنها بمعدلات تصل إلى 130 كيلو واط بنسبة من 10-80? لمدة 29 دقيقة.وسيتبع iX1 بعد فترة وجيزة مجموعة طرازات X1 ذات محرك الاحتراق الداخلي، والتي من المقرر طرحها للبيع اعتبارًا من أكتوبر المقبل.وعن نسخة المحرك ذات الاحتراق الداخلي، سيحصل المشترون في البداية على خيار محرك بنزين بثلاث وأربع أسطوانات ومحركين ديزل بأربع أسطوانات.. بعد فترة، سيطرح نظامي حركة هجينة ستوفر مدىً كهربائيًا فقط يصل إلى 90 كم.سيتم بناء كل شيء في مصنع BMW في ريغنسبورغ ، ألمانيا. باستثناء الشبكة الأمامية الفارغة وإشارات التصميم الدقيقة للبطارية في iX1.وعلى مستوى التصميم، تحيط المصابيح الأمامية الرفيعة بتقنية LED بشبكات كلوية مربعة مألوفة، في حين أن المظهر الجانبي "ممتد ديناميكيًا" ويستوعب أقواس العجلات الكبيرة ومقابض الأبواب المتدفقة والجناح الخلفي الممتد.التغييرات الأكثر جذرية كانت في الداخل، حيث تم مواءمة X1 مع أشقائها الأحدث، وذلك من خلال تثبيت الجيل الثامن والأحدث من نظام التشغيل iDrive من BMW والذي يعمل من خلال شاشة معلومات ترفيهية مقاس 10.7 بوصة وشاشة عدادات بقياس 10.25 بوصة.وتدعي BMW أيضًا أن المقاعد المطورة والمرتفعة حديثًا تعزز الراحة للمسافات الطويلة.يبلغ طول iX1 الجديدة 4500 مم وعرضها 1845 مم وارتفاعها 1642 مم، وهو أكبر قليلاً في جميع الأبعاد من الجيل السابق، كما توفر قاعدة عجلات أطول بـ 22 مم ومساحة أقدام أعرض بـ 31 مم لزيادة المساحة الداخلية.