تكشف هيونداي عن موعد إطلاق Staria ذات الـ 10 راكب

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صورة الخبر: هيونداي
هيونداي

بعد اطلاق إعلان تشويقي عنها أواخر الشهر الماضي ، أكدت شركة Hyundai-Sime Darby Motors ، أنها ستقدم نسخة جديدة منStaria مكونة من 10 مقاعد من في الربع الرابع من العام الجاري.

السيارة الجديدة ستنضم إلى النسخة السبعة من MPV ، والتي تم إطلاقها في ماليزيا أكتوبر الماضي .

السيارة الجديدة ستعتمد على محرك ديزل 2.2 CRDi ، و يوفر المحرك التوربوديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر 177 حصانًا و 431 نيوتن متر ، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات بنظام الدفع الأمامي.

ستتوفر Staria ذات الـ 10 مقاعد بثلاثة أنواع فئات مختلفة ، وهي Staria Lite و Staria Plus و Staria Max ، وهي اكبر من إصدار Staria Premium ذات السبعة مقاعد ، والذي يبلغ سعرها حاليًا RM366. 768.

لم تكشف الشركة عن الأسعار الرسمية للإصدارات ذات العشرة مقاعد ، لكنها أشارت إلى أنها ستتداول بسعر أقل بكثير ، مع مع احتمال طرحها بسعر يبدء من RM17X ، XXX.

المصدر: التوكيل

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