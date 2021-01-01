تكشف هيونداي عن موعد إطلاق Staria ذات الـ 10 راكب

بعد اطلاق إعلان تشويقي عنها أواخر الشهر الماضي ، أكدت شركة Hyundai-Sime Darby Motors ، أنها ستقدم نسخة جديدة منStaria مكونة من 10 مقاعد من في الربع الرابع من العام الجاري.
السيارة الجديدة ستنضم إلى النسخة السبعة من MPV ، والتي تم إطلاقها في ماليزيا أكتوبر الماضي .
السيارة الجديدة ستعتمد على محرك ديزل 2.2 CRDi ، و يوفر المحرك التوربوديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر 177 حصانًا و 431 نيوتن متر ، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات بنظام الدفع الأمامي.
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