ألتو 2022.. ارتفاع سعر واحدة من أرخص السيارات في مصر

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صورة الخبر: ألتو 2022.
ألتو 2022.

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر تقدم شركة مودرن موتورز العديد من موديلات سوزوكي في مصر، لكن تعتبر أبرزهم سوزوكي ألتو 2022، وذلك لأنها من أرخص السيارات الجديدة المتاحة حاليا في مصر إن لم تكن ارخصهم على الإطلاق.

ومؤخرا تم الإعلان رسميا من الوكيل عن زيادة جديدة على أسعار السيارة، حيث بلغت هذه الزيادة 10 آلاف جنيه، وبذلك تصبح أحدث أسعار رسمية من الوكيل كالتالي:

- فئة واحدة بسعر 179 ألف و900 جنيه.

وتحمل هذه السيارة محرك مكون من 3 اسطوانات بسعة 800 سي سي وبقوة 47 حصان و68 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة.

وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

- نظام المكابح ABS.
- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 13 بوصة.

- تكييف هواء يدوي.

- نوافذ كهربائية أمامية.

- نظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.

جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يمكنه التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 20 ثانية تقريبا، كما يبلغ متوسط استهلاك محرك السيارة للوقود 3 لتر فقط لكل 100 كيلومتر.

المصدر: التوكيل

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