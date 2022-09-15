أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 15-9-2022 ببداية التعاملات مقابل الجنيه



أسعار العملات أسعار العملات

بلغت أسعار العملات اليوم الخميس 15-9-2022 في بداية التعاملات البنكية الصباحية مستوى مستقر بعد موجة من التأرجح طالت متوسط سعر الصرف أمس في عدد من العملات بنهاية التعاملات، حيث ارتفع الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وانخفض اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، ويرصد موقع جريدة المال متوسط سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية، هي عملات: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.34 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات.



سعر اليورو اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي: 5.26 جنيه للشراء، و5.28 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.33 جنيه للشراء، و22.42 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.62 جنيه للشراء، و62.89 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك المشرق: 22.23 جنيه للشراء، و 22.42 جنيه للبيع.بنك بلوم مصر: 22.23 جنيه للشراء، و22.42 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 22.25 جنيه للشراء، و22.40 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 22.24 جنيه للشراء، و22.40 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك بلوم مصر: 19.23 جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك المشرق: 19.23 جنيه للشراء، و 19.38 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.26 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.25 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 5.26 جنيه للشراء، و5.28 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.26 جنيه للشراء، و5.28 جنيه للبيع.بنك بلوم مصر: 5.26 جنيه للشراء، و5.28 جنيه للبيع.بنك المشرق: 5.23 جنيه للشراء، و5.28 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك مصر: 60.47 جنيه للشراء، و62.86 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك بلوم مصر: 62.51 جنيه للشراء، و62.92 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 60.42 جنيه للشراء، و62.86 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكول: 59.90 جنيه للشراء، و 64.61 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك مصر: 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات .البنك الأهلي المصري: 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي : 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.بنك بلوم مصر: 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك بلوم مصر: 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.بنك المشرق: 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.