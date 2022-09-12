وزارة التموين: صرف 75% من مقررات سبتمبر.. وإتاحة 29 سلعة عبر المنافذ

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تواصل وزارة التموين و التجارة الداخلية، صرف مقررات سبتمبر الجاري، بالتزامن مع سلع الدعم الاستثنائي، إلى المستحقين على البطاقات التموينية، وذلك من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا يوميا، و أيام العطلات الرسمية والإجازات.



وأكد مصدربالقابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين، أنه تم صرف نحو 75% من مقررات سبتمبر الجاري حتي الآن، وأنه جاري استكمال صرف السلع التموينية عن الشهر الجاري،إلى جانب سلع الدعم الاستثنائي (زيادة التموين) للفئاتالأولي بالرعاية من الذين جائتهم رسائل نصية عبر المحمول أو بون صرف الخبز بهذه الزيادة.



وأوضحت وزارة التموين أنه جاري ضخ نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر والمكرونة يوميا إلى المنافذ التموينية ، من خلال 1500 مخزن جملة تابع لشركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية.

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حيث تطرح القابضة الغذائية التابعة ل وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو 29 سلعة ضمن قائمة السلع التموينية، و ذلك بعد اضافة 4 أصناف جديدة من السلع إلى القائمة تشمل التونة والمربي و الدقيق و الطحينة، بالاضافة إلى السلع الأستراتيجية كالزيت و الارز و السكر .وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سبتمبر الجاري تطبيق قواعد جديدة لصرف المقررات التموينية، وفقا للتوجيه الوزاري رقم 28 للعام الجاري، ويتضمن صرف زجاجة زيت تمويني 800 ملى لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.وكذلك صرف 2 كيلوسكر وبحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، و كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد الأفراد بها عن 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة المتضمنة 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى عبـوة (800 جرام ) مكرونـه للبطاقـة التـي تـقـل عـن 4 أفراد، وصرف 2 عبـوة (800 جـرام )مكرونه للبطاقة 4 أفراد فأكثر.ونقدم لكم قائمة سلع المنظومة التموينية عن سبتمبر الجاري بعد زيادتها إلى 29 سلعة1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 23 جنيها.3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيهات.4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.8- دقيق معبأ كيلو بسعر 11 جنيها9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 24 جنيها.10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.5 جنيه.11- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.12- تونة مفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيها13- مربي أنواع زنة 350 جرام بسعر 14 جنيها14 - جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.16- مسحوق اتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.17- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.18- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.19- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.20 - لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.21 - خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.22- کيس ملح طعام 300 جم جنيه23- بار حلاوه طحينية ساده 40 جم 2 جنيه24- کيس سايل غسيل اواني 80 جم بـ 2 جنيه25- بسكويت يويوز سادة جنيه26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات29- طحينة بيضاء ظرف بسعر 2 جنيه