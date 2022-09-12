توقع قناة السويس مذكرة تفاهم في صناعة اليخوت مع ترسانة جنوب البحر الأحمر

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس، وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر.
في كلمته، أعرب الفريق ربيع عن تطلعه لأن يثمر التعاون عن تكامل الجهود الوطنية نحو توطين صناعة اليخوت السياحية في مصر، بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية.
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