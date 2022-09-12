توقع قناة السويس مذكرة تفاهم في صناعة اليخوت مع ترسانة جنوب البحر الأحمر

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صورة الخبر: جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس، وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة اليخوت السياحية في مصر.

في كلمته، أعرب الفريق ربيع عن تطلعه لأن يثمر التعاون عن تكامل الجهود الوطنية نحو توطين صناعة اليخوت السياحية في مصر، بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبحث عن مصادر جديدة لتنويع الدخل والاهتمام بسياحة اليخوت ومشاركة القطاع الخاص الوطني في المشروعات التنموية.

وأوضح رئيس الهيئة أن اتفاقية التعاون ستتيح تصنيع يخوت سياحية من طرازات مختلفة بترسانات الهيئة وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، مما يمكن معه إدخال خبرات فنية جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد التابعة للهيئة.

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن صناعة اليخوت السياحية من الأنشطة الاقتصادية الواعدة التي سيكون لها مردود على توفير فرص عمل وزيادة موارد الاقتصاد القومي.

وقع مذكرة التفاهم، المهندس محمد حسن عبد المنعم مدير إدارة التموين بالهيئة، و مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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