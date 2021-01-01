هل تقلل المكسرات من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟

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المكسرات

المكسرات وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية تحتوى على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتحتوى بعض المكسرات أيضًا على نسبة عالية من الدهون "الجيدة" التى يمكن أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

وتقلل المكسرات من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار، وتشير الأبحاث إلى أن تناول المكسرات بشكل متكرر يفيد القلب بما يتجاوز تأثير خفض الكوليسترول، وقد توفر المكسرات مزايا أخرى للقلب والمزايا الصحية العامة عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل السمنة الحشوية، وهى الدهون التى تحيط بأعضائك فى البطن.

ومن الأفضل دراسة الفوائد الصحية لتناول المكسرات فى الجوز، حبث إنه يحتوى على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى نفس الدهون "الجيدة" الموجودة فى الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة وسمك السلمون المرقط والسردين والسردين، تونة الباكور، والأرجينين، وهو حمض أميني يوجد بكميات عالية في المكسرات يساعد جسمك على إنتاج أكسيد النيتريك ، الذي يريح الأوعية الدموية الضيقة.



وأفضل المكسرات لخفض نسبة الكوليسترول فى الدم

الجوز ?

البندق
الفستق

اللوز

الفول السودانى

المصدر: اليوم السابع

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