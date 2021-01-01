حتى لا تتخطى التربية السليمة..احذرى الرسومات والكلمات على ملابس طفلك ..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

من أفضل الأوقات التي تقضيها أي أم هي التسوق لشراء الملابس ومستلزمات أطفالها، هناك من تحب اختيار ألوان معينة يحبها أطفالها أو شخصيات كرتونية مفضلة لديهم، ولكن هناك بعض الملحوظات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار أى أم عندما تشتري هذه الملابس أو الأدوات. فهناك بعض الأشكال أو الكلمات الخادشة للحياء التي لا يجب على الطفل أن يتعرض لها، لذلك يستعرض "اليوم السابع" بعض من هذه الأنواع من الملابس وفقاً لموقع "oddee" كما يلي:



قمصان ميكي ماوس هجومية:

لسوء الحظ، لا تستطيع شركة والت ديزني التحكم في جميع منتجات ميكي المزيفة، لذلك ليس من النادر أن تجد أطفالًا يرتدون أحد هذه القمصان ذات الصور الخادشة للحياء، لكن يجب على الآباء متابعة وملاحظة ما يختارونه جيداً، وإلا سينخدعون ويتفاجئون أن ملابس أطفالهم تحتوي على رسومات غير لائقة.



قمصان قرد عنصري:

في عام 2014، تعرض خط ملابس أطفال لإطلاق النار بعد أن تم إقران قميص عليه جسد قرد، وجه صبي أمريكي من أصل أفريقي، أدى ذلك للجدل على موقع التواصل الاجتماعى " Twitter " إلى إثارة غضب ودفاع سريع من قبل الشركة المنتجة لهذا النوع من الملابس، التي وصفتها بأنها "سوء فهم كامل".

قد يعجبك أيضا...

الباندا القبيحة:حيوان الباندا من أكثر الحيوانات المحببة للأطفال، ولكن شكله المموه بعض الشيء يجعل من الصعب التركيز في تفاصيله خاصة لو كان مرسوماً بشكل صغير للغاية، وذلك مع حدث في أحد ولايات أمريكا حيث حثت الشرطة الجمهور على الإبلاغ عن أي مشاهد لـ" البي جي" المخالفين من خلال منشور على فيسبوك: "نناشد شركاء قسم العلاقات العامة بالشرطة أن يكونوا على دراية بوجود وتداول قمصان أطفال عليها رسوم توضيحية غير محتشمة، ويُطلب من أي شريك يعرف بوجود مثل هذه القمصان التي يتم تداولها أو بيعها التفضل بالإبلاغ عنها على الفور إلى أقرب مركز شرطة".