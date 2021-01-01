(تفاصيل) 7 أيام تفصلنا عن خريف 2022.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس، 15 سبتمبر 2022 ، على كافة الأنحاء مع انكسار نسبة الرطوبة لتسود أجواء معتدلة خاصة خلال ساعات الليل بسبب نشاط الرياح.



يشار إلى أن 7 أيام تفصلنا عن خريف 2022، وبداية مبشرة لمحبى الأجواء الشتوية، حيث تسجل محافظات الصعيد لأول مرة 39 درجة مئوية بعدما تخطت حاجز الـ45 درجة مئوية خلال شهرى أغسطس وبداية سبتمبر الجارى.



انخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى لتسجل 31 درجة، ومدينة الإسكندرية 29 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 33 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

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وتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة الـ48 ساعة القادمة، وهو ما يبدو أن فصل الخريف سيعوض محبى الشتاء عن حرارة الصيف الحارقة.وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى مما يساعد على تلطيف الأجواء .حالة الطقس والظواهر الجويةيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى.وتعتدل درجات الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يميل الطقس للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.ومن المتوقع نشاط الرياح خلال ساعات الليل على بعض من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يقلل الإحساس بالرطوبة.درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس :القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 -المحسوسة 33السواحل الشمالية العظمى 29-المحسوسة 32جنوب سيناء العظمى 34-المحسوسة 37شمال الصعيد العظمى 33-المحسوسة 35جنوب الصعيد العظمى 39-المحسوسة 41