(التفاصيل) 4 أسباب رئيسية لطرح عملة «2 جنيه» الجديدة

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عملة 2 جنيه في مصر.. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، وجرى إصدار حزمة جديدة من القرارات تصدّرها قانون سك عملة المعدنية وإصدار قرار بطرح عملة 2 جنيه، وهو ما جعل هناك حالة كبيرة من التساؤل لماذا فئة 2 جنيه فقط؟، وما السبب في إصدار هذا القرار.



طرح عملة 2 جنيه في مصر 2022

اسباب طرح عملة 2 جنيه معدن في مصر

جاء قرار موافقة مجلس الوزراء على قرار إصدار عملة 2 جنيه لعدة أسباب منها:



_تتطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط.

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_أن تكون مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لإنتاج وسك العملات للدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط._لتوطين الصناعات المعدنية في مصر._التسهيل على المواطنين في حمل الفكة.إصدار عملة 2 جنيه معدنووافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول.عملة 2 جنيه في مصرقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار الحكومة بطرح عملة 2 جنيه جديدة هدفه إيجاد مزيد من العملات للتداول المحلى من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف وعمل سيولة وتقليل الأزمات الخاصة بالتعامل النقدي.وأضاف في تصريحات له أن المعدن المستخدم في إنتاج العملة قيمته الفعلية تفوق قيمة الجنيه، وطبع الكوينز يتم وفقا لمعايير تتعلق بنوعية المعدن وحجمه وتوازى قيمة ما تحصل عليه، تستخدم ولا يتم أخذها في مناحى أخرى بعيدًا عن الطرح الفعلى لها، ولكن في إطار التحول الرقمى تتجه إلى استخدام الفيزا وكروت الائتمان للحصول على حقه.