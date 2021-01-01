ما دلالاتها .. أزمة منتصف العمر عند الرجال

كشفت عالمة النفس الروسية ديانا لوبانوفا، كيف تظهر علامات أزمة منتصف العمر لدى الرجال.
طبيب روسي يكشف عن ماهية "أزمة منتصف العمر" وسبل التغلب عليها
وتشير لوبانوفا، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أزمة منتصف العمر لدى الرجال، هي حالة يتم خلالها إعادة تقييم الذات والخبرة في الحياة. وتتضمن هذه العملية تلخيص ما أنجزه الشخص في حياته أو ما لم ينجح في تحقيقه. ولكن التركيز عادة يكون على ما لم يحققه الشخص في حياته.
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