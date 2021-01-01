والقنوات الناقلة .. موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك



مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك

تنتظر جماهير الكرة المصرية بفارغ الصبر يوم 28 أكتوبر المقبل، لمتابعة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، حيث يخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.



وأكد مجلس أبو ظبى الرياضى فى وقت سابق أن المواجهة المرتقبة طرفى الكلاسيكو المصرى الأشهر عربيا وهما بطل الدورى والكأس الزمالك والوصيف الأهلى، ستقام يوم 28 أكتوبر المقبل، فى السابعة بتوقيت القاهرة.



أسعار تذاكر السوبر المصرى

جاءت أسعار تذاكر مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك على النحو التالي:

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1000-1 درهم إماراتي "4181 جنيها مصريا" - صالة كرة القدم وهي منطقة جلوس محجوزة تقدم رؤية أفضل-2- 800 درهم إماراتي - صالة Pitch-3- 700 درهم إماراتي "3658 جنيها مصريا" - صالة النادي وهي عبارة عن ضيافة محجوزة للجلوس تشمل منطقة المأكولات والمشروبات4- 700 درهم إماراتي "3658 جنيها مصريا" - Club Terrace وهي خدمة ضيافة محجوزة للجلوس.5- 600 درهم إماراتي "3135 جنيها مصريا" – Premium6- 500 درهم إماراتي "2613 جنيها مصريا" - Level 5 Premium7- 300 درهم إماراتي "1567 جنيها مصريا" - GA18- 200 درهم إماراتي "1045 جنيها مصريا" - GA29- 150 درهما إماراتيا "783 جنيها مصريا" - GA310- 100 درهم إماراتي "522 جنيها مصريا" - GA411- 50 درهما إماراتيا "261 جنيها مصريا" - GA5أسعار تذاكر الـVIP فى مباراة السوبر المصرىتتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس في تلك الفئة.يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصرييتم نقل السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.