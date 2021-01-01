بفتح مكتب قنصلي .. قطر ترفض طلبا إسرائيليا

رفضت قطر طلبا من إسرائيل بفتح مكتب قنصلي لها خلال بطولة كأس العالم 2022، بعد أنباء عن محادثات بشأن فتح قنصلية مؤقتة لمساعدة الإسرائيليين الذين سيسافرون لمشاهدة مباريات البطولة.
قطر ترفض طلبا إسرائيليا"فيفا" يتجاهل إسرائيل في صفحة مونديال قطر (صورة)
وروجت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الماضية لمحادثات تجري بين إسرائيل ودولة قطر، بهذا الشأن، وهو ما نفته مصادر لصحيفة "العربي الجديد"، مؤكدة وصول هذا الطلب عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أن الدوحة رفضته.
ونفى مصدر في الدوحة لـ"العربي الجديد" وجود أي اتصالات مباشرة بين إسرائيل وقطر، مشيرا إلى أن الإسرائيليين أجروا مباحثات مع الفيفا في محاولة لإقناع الدوحة بفتح "مكتب قنصلي" خلال فترة كأس العالم، على أن يُغلق في نهاية الحدث، لكنّ الدوحة رفضت هذا الطلب.
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