تايمز : أوربا وأمريكا يناقشان إجراءات جديدة ضد روسيا

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أفادت صحيفة "الفاينانشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يناقشان إجراءات جديدة ضد الروس المتورطين في التجارة الإلكترونية.



ووفقا لما نشرته الصحيفة فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشان مزيدا من التدابير ضد العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني في روسيا، كما تدرس الولايات المتحدة إجراءات ضد البنوك الأجنبية التي تعمل بنظام الدفع "مير".



وكانت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قد بدأت في فرض عقوبات ضد روسيا، لا سيما على شراء موارد الطاقة، وهو ما تسبب في موجة تضخم وغلاء في أسعار الكهرباء في عموم القارة الأوروبية.

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من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وستوجه العقوبات الغربية ضد روسيا ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.