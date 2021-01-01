فيديو .. رد فعل المغربي حكيمي لحظة نزوله الملعب وسط صافرات الجمهور الإسرائيلي



أشرف حكيمي أشرف حكيمي



كما كان متوقعا، تكرر الاستقبال العدائي من الجماهير الإسرائيلية للاعب المغربي أشرف حكيمي، خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا التي أقيمت الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.



وتفوق النادي الباريسي على مضيفه الإسرائيلي بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات.



وقرر كريستوف غاليتيه، مدرب باريس سان جيرمان، الاحتفاظ بحكيمي على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه في الدقيقة الـ83، بدلا من نوردي موكيكي، لكن بمجرد دخوله إلى أرض الملعب أطلقت الجماهير الإسرائيلية صافرات الاستهجان ضد المدافع المغربي.

قد يعجبك أيضا...

وظهرت علامات الإنزعاج على حكيمي أثناء دخوله أرض الملعب، وأظهر مقطع فيديو محاولته وضعه يده على أذنه، في إشارة فسرت بأنها لا مبالاة من اللاعب تجاه صافرات الاستهجان التي هاجمت اللاعب للمرة الثالثة بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.وهاجمت الجماهير الإسرائيلية حكيمي خلال مباراة كأس السوبر الفرنسية، التي أقيمت على استاد "بلومفيلد"، في مدينة تل أبيب، في يوليو الماضي، وللموسم الثاني على التوالي.واستهدفت الجماهير الحاضرة في المدرجات، حكيمي بصافرات الاستهجان، كلما لمس النجم المغربي الكرة منذ انطلاق اللقاء.ولم يكتف الإسرائيليون بذلك، إذ علت صرخاتهم الاحتفالية وصياحهم كلما تعرض للعرقلة من لاعبي فريق نانت.وسبق لحكيمي أن خاض مباراة السوبر الفرنسي على الملعب ذاته في العام الماضي، في أغسطس 2021، والتي خسرها فريقه ضد ليل بهدف دون رد، وتعرض لموقف مشابه، بعد أن عبر قبلها بأسابيع عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى.وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021، نشر أشرف حكيمي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها "فلسطين حرة".https://twitter.com/i/status/1570186431511023616