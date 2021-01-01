هتخلى هدومك منتعشة .. اعرفى الطريقة الصحيحة لتنظيف غسالة الملابس



لتنظيف غسالة الملابس لتنظيف غسالة الملابس

يعتقد البعض أن غسالة الملابس لا تحتاج تنظيف وعناية لمجرد أنها تعمل دائماً بواسطة مسحوق الغسيل والمبيضات، ولكن على العكس تماماً يعد تنظيف الغسالة أمرًا ضروريًا للحصول على ملابسك نظيفة قدر الإمكان، بالاضافة إلى تجنب الروائح الكريهة، وأن تكون الملابس برائحة "كمكمة"، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الطرق حتى تحصلين على غسالة نظيفة ولامعة من الداخل والخارج دون جهد أو مشقة وذلك وفقا لموقع " realhomes".



الطريقة الأساسية:

أول شيء يجب معرفته حول الحصول على غسالة نظيفة هو أن الماء الساخن جدًا سيؤدي الكثير من المهمة نيابة عنك، لذا إذا لم تقومي بتنظيف الغسالة مطلقًا، فما عليك سوى وضعها في أعلى دورة بها حرارة بدون ملابس بداخلها، ويمكنك استخدام منظف الغسالة الخاص أو حتى مسحوق الغسيل، كما يجب عليك معرفة إذا كانت غسالتك بها دورة مخصصة لتنظيف الغسالة مصممة للتشغيل بأمان دون ظهور أي شيء فيها، ما عليك سوى إلقاء نظرة على رموز الغسيل أو الكتالوج الخاصة بها .



كيفية تنظيف درج المنظفات في الغسالة:

قومي بإزالة درج المنظف الموجود في الجزء الأمامي من الغسالة، ويمكنك مراجعة الكتالوج لمعرفة كيفية خلعه، ثم انقعي الدرج في ماء ساخن وصابون، باستخدام فرشاة أسنان قديمة، افركي أي صابون متراكم وتخلصي من العفن، مع شطفها جيدًا وجففيها بمنشفة، قبل إعادته.

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كيفية تنظيف الغسالة بالخل وصودا الخبز:إذا كنتِ لا ترغبين في شراء منتجات متخصصة باهظة الثمن، فإن هذا الثنائي الطبيعي لإزالة الأوساخ هو أفضل طريقة لتنظيف الغسالة وتنظف كما يلي حسب نوعها:الغسالات ذات التحميل العلوي "الفوق اوتوماتيك" : اضبطي الغسالة على أعلى دورة لها حرارة واسكبي كوبًا واحدًا من الخل الأبيض إنه طريقة طبيعية ممتازة لقتل البكتيريا، وستختفي الرائحة أثناء دورة الشطف، وعندما تنتهي الدورة، أضيفي نصف كوب من صودا الخبز وابدئي الدورة الأكثر سخونة مرة أخرى.الغسالات ذات التحميل الأمامي "الاوتوماتيك" : قومي بصب كوبين من الخل الأبيض، في درج المنظفات، وقومي بتشغيل الغسالة خلال الدورة الأكثر سخونة، بمجرد الانتهاء ، قم بتشغيل الدورة الأكثر سخونة مرة أخرى ، مع إضافة 1/2 كوب من صودا الخبز، ثم امسح الجزء الداخلي من أسطوانة الغسالة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة