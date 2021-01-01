في 15دقيقة .. طريقة عمل الحواوشي بالفراخ والسمن البلدي

الحواوشي بالفراخ
الحواوشي من الأكلات سريعة التحضير والتي يمكن تناولها في أقل من ربع ساعة، ولكن الجميع يعرف الحواوشي المكون من اللحم المفروم ولكن خلال السطور التالية يمكننا عرض طريقة عمل حواوشي الفراخ بالسمن البلدي على طريقة الشيف شماء أسامة، وأيضًا يمكنك أن تقومي معه بتناول البطاطس المحمرة، أو السلطات الحارة على حسب الرغبة،
طريقة عمل حواوشي الفراخ بالسمن البلدي: المكونات:
نصف كيلو اوراك دجاج مخلية
بصلة مفرومة ناعم
رشة زنجبيل بودر
رشة بهارت دجاج
رشة فلفل اسود
ملح حسب الرغبة
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة توم بودر
ملعقتين كبار زيت زيتون
فلفل ألوان مقطع صغير
3 ملاعق سمن بلدي
وبقدونس مجفف
جبن موزريلا
وعيش بلدي سميك وطازج للحشو
طريقة عمل حواوشي الفراخ بالسمن البلدي:
نفرم الدجاج في المفرمة مع البصل والبهارات حتى تتجانس
ثم نضع زيت الزيتون ونخلط جيدا
ثم نتركه على الأقل ساعتين حتى تتداخل الأطعمة
ثم نضيف الفلفل الألوان والجبن الموتزريلا
ثم نقوم بفرد العجين داخل العيش وندهن من برة العيش بالسمن
نخلط البقدونس المجفف وندخله الفرن مسبق التسخين لمدة ربع ساعة مع المتابعة حتى تمام النضج
أو من الممكن عمله في طاسة على النار
ندهن الطاسة ملعقة سمن مختلط بزيت ويفضل على كل وجه لمدة 8 دقائق
ملحوظة يجب فرد العجين داخل العيش لكي يكون طبقة رقيقة غير سميكة ويقدم مع بطاطس محمرة ومخلل.
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