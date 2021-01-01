في 15دقيقة .. طريقة عمل الحواوشي بالفراخ والسمن البلدي



الحواوشي بالفراخ الحواوشي بالفراخ

الحواوشي من الأكلات سريعة التحضير والتي يمكن تناولها في أقل من ربع ساعة، ولكن الجميع يعرف الحواوشي المكون من اللحم المفروم ولكن خلال السطور التالية يمكننا عرض طريقة عمل حواوشي الفراخ بالسمن البلدي على طريقة الشيف شماء أسامة، وأيضًا يمكنك أن تقومي معه بتناول البطاطس المحمرة، أو السلطات الحارة على حسب الرغبة،



طريقة عمل حواوشي الفراخ بالسمن البلدي: المكونات:



نصف كيلو اوراك دجاج مخلية



بصلة مفرومة ناعم

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رشة زنجبيل بودررشة بهارت دجاجرشة فلفل اسودملح حسب الرغبةملعقة صغيرة بصل بودرملعقة صغيرة توم بودرملعقتين كبار زيت زيتونفلفل ألوان مقطع صغير3 ملاعق سمن بلديوبقدونس مجففجبن موزريلاوعيش بلدي سميك وطازج للحشوطريقة عمل حواوشي الفراخ بالسمن البلدي:نفرم الدجاج في المفرمة مع البصل والبهارات حتى تتجانسثم نضع زيت الزيتون ونخلط جيداثم نتركه على الأقل ساعتين حتى تتداخل الأطعمةثم نضيف الفلفل الألوان والجبن الموتزريلاثم نقوم بفرد العجين داخل العيش وندهن من برة العيش بالسمننخلط البقدونس المجفف وندخله الفرن مسبق التسخين لمدة ربع ساعة مع المتابعة حتى تمام النضجأو من الممكن عمله في طاسة على النارندهن الطاسة ملعقة سمن مختلط بزيت ويفضل على كل وجه لمدة 8 دقائقملحوظة يجب فرد العجين داخل العيش لكي يكون طبقة رقيقة غير سميكة ويقدم مع بطاطس محمرة ومخلل.