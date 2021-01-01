أبرز اتجاهات الشعر على تيك توك.. تقدرى تجربيها؟

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أبرز اتجاهات الشعر على تيك توك


تظهر بين الحين والآخر اتجاهات مختلفة للموضة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أبدع روادها فى موضة الشعر أو الملابس أو حتى طلاء الأظافر، وفى الفترة الأخيرة، انتشر على الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك" اتجاه شعر يشبه "قنديل البحر"، والذى لفت أنظار العديد من النساء والفتيات، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

واتبع العديد من النساء والفتيات تسريحة الشعر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك بعض مشاهير النساء مثل النجمة نيكول كيدمان.

وتتكون تسريحة قنديل البحر بشكل أساسي من طبقتين رئيسيتين، واحدة قصيرة والأخرى طويلة، والتي تمتد إلى خلف الظهر، والتي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة.

تتبع تسريحة شعر "قنديل البحر" أسلوبHime cut ، الذى اشتهر فى اليابان وكانت تتبعه النساء اليابانيات النبيلات خلال فترة من الفترات، لهذا السبب بدأ انتشار هذا الاتجاه من قبل النساء اليابانيات والآسيويات اللواتى كانا مصدر إلهام للمهتمات بالموضة.

وتحتاج تسريحة شعر "قنديل البحر"، بعض الشجاعة من قبل النساء، حيث تقوم بتغيير مظهرها وتقص شعرها من أعلى وتترك الجزء السفلى منسدلا على ظهرها، ولهذا يحتاج للذهاب للصالون التجميل للحصول على هذا النوع من التسريحات التى أصبحت من أبرز اتجاهات تسريحات الشعر فى الفترة الأخيرة.

ويمكن إضافة بعض اللمسات المختلفة والمميزة فى تسريحة الشعر"قنديل البحر"، من خلال صبغ الشعر بألوان فاتحة مختلفة، بحيث صبغ الجزء الأعلى من الشعر بلون والجزء السفلى بلون آخر.

المصدر: صحيفة "مترو" البريطانية

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