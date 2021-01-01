أبرز اتجاهات الشعر على تيك توك.. تقدرى تجربيها؟

تظهر بين الحين والآخر اتجاهات مختلفة للموضة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أبدع روادها فى موضة الشعر أو الملابس أو حتى طلاء الأظافر، وفى الفترة الأخيرة، انتشر على الحسابات الشخصية بتطبيق "تيك توك" اتجاه شعر يشبه "قنديل البحر"، والذى لفت أنظار العديد من النساء والفتيات، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
واتبع العديد من النساء والفتيات تسريحة الشعر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك بعض مشاهير النساء مثل النجمة نيكول كيدمان.
وتتكون تسريحة قنديل البحر بشكل أساسي من طبقتين رئيسيتين، واحدة قصيرة والأخرى طويلة، والتي تمتد إلى خلف الظهر، والتي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة.
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