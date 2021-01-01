للتخلص من العفن الأسود فى الحمام بطربقة بسيطة



العفن الأسود فى الحمام العفن الأسود فى الحمام



يكتشف البعض وجود آثار تشبه الحبر الأسود فى أركان الحمام المخفية، والتى يصعب تنظيفها، وهذه تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة لمن يجدها خاصة من السيدات اللاتى يقمن بتنظيف بيوتهن أولاً بأول، بالإضافة إلى مظهر الحمام السيئ، هذا الخط أو ما يسمى بالعفن الأسود يمكن أن يسبب رائحة كريهة، ومضرة عند أستنشاقها، حتى لو كن يقمن بتنظيف دورى للحمام قد يظهر هذا العفن الأسود، فما هى أسباب ظهوره؟، لذا يستعرض "اليوم السابع" بعض هذه الأسباب وكيفية التخلص منه وفقاً لموقع HG كما يلي:







أسباب ظهور العفن الأسود:

يظهر العفن نتيجة ارتفاع مستويات الرطوبة بالمنطقة، فسواء كان الماء ساخنًا من الحمام أو الدش، فإن البخار المتولد من الحرارة يسبب التكثيف على الجدران والأسقف والبلاط، ما يتسبب فى ظهور العفن.

هناك أماكن أخرى يمكن أن يظهر فيها هذا العفن، مثل المطبخ والقبو، وبعض الأماكن سيئة التهوية وغنية بالرطوبة، فبمجرد أن يتجمع البخار الساخن من الماء على جدران الحمام والسقف، يمكن أن يتساقط للأسفل بمجرد أن يبدأ في البرودة، مما يؤثر على البلاط.



قد يعجبك أيضا...

خطوات منع تكون العفن مرة أخرى:أولاً: تدفئة المكان قبل الاستخداميحدث التكثف عندما يلتقي الهواء الدافئ بالأسطح الباردة، فإذا قمت بتسخين حمامك قبل الاستحمام، فإن الهواء الدافئ الناتج عن الماء الساخن يسبب في تكثيف أقل على جدران الحمام والسقف.ثانياً: وجود مصدر تهوية جيدتعتبر التهوية أيضًا مفتاحًا لضمان بقاء حمامك خاليًا من العفن، حيث يساعد ذلك في التخلص من الرطوبة التي يسببها الماء الساخن مما يقلل من التكثيف والعفن. كما يمكنك وضع شفاط هواء ليسحب البخار أول بأول ولا يتركه في المكان.لإزالة العفن فى الحماماستخدام صودا الخبزتعد صودا الخبز علاجًا منزليًا متعددا وخاصة فى التنظيف، فيمكن استخدامة لإزالة العفن في الحمام، وذلك بتذويب 6 جرام من صودا الخبز في 1 لتر من الماء الساخن واسكبِ المزيج فوق العفن الأسود، يمكنك أيضًا استخدام فرشاة لمسح العفن أو شطفه بالماء النظيف.الخلالخل منظف منزلى آخر متعدد الاستخدامات، يمكن استخدامه لإزالة العفن من حمامك، وذلك بوضعه غير مخفف باستخدام قطعة قماش أو اسفنجة، واشطفه جيدًا باستخدام الماء الدافئ.المبيضقومى بتخفيف 25 مل من المبيض مع 1 لتر من الماء، ثم امسحى العفن الأسود بإسفنجة مشبعة، كررى هذه الطريقة حتى تحصل على النتيجة المرجوة.