5 نصائح للاستعداد للمرحلة الجامعية الجديدة

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نصائح للاستعداد للمرحلة الجامعية


يشعر الكثير من الطلاب بالقلق والتوتر عند التحاقهم بالعام الأول بالحرم الجامعى، وذلك لعدم اعتيادهم على العالم الجديد الذى يختلف تماماً عن الحياة المدرسية التى اعتادوا عليها طوال السنوات الماضية، وللتخلص من القلق والتوتر، يجب اتباع بعض النصائح التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "blog.campusgroups".



نصائح للاستعداد للعام الجامعى الجديد

زيارة الجامعة
إذا كان متاح ذلك يفضل أن يزور الطالب الجامعى، جامعته ويتجول داخلها ويتعرف على أماكن المكتبات والمحاضرات حتى يعتاد على الأجواء الجامعية، ويتخلص من الخوف والقلق.

التحدث مع الطلاب القدامى
يفضل أن يتحدث الطالب الجامعى مع الطلاب القدامى أو من تخرج من نفس الكلية، عن المواد الدراسية والصعوبات التى واجهوها طوال دراستهم والحلول التي اتبعوها للتغلب على هذه الصعوبات، حتى يستعدوا للمرحلة الجديدة.

الاطلاع على المواد الدراسية
يجب على الطالب أن يتطلع على المواد الدراسية المختلفة، ويقرأ بعضها حتى يتعرف على ما هو مقبل عليه من مواد دراسية حتى يستعد لهذه المرحلة الجديدة من حياته.

تكوين علاقات صداقة
يفضل أيضاً أن يبحث الطالب عن زملائه الذين التحقوا بنفس الجامعة أو الكلية التي التحق بها، ويعقد معهم علاقات صداقة، حتى يجد له ونيس في مرحلته الجديد ويتخلص من الشعور بالرهبة والقلق.

المشاركة فى الأنشطة المختلفة
يجب أيضاً أن يشترك الطالب في العديد من الأنشطة المختلفة الخاصة بالجامعة ويواظب على حضور الفعاليات المختلفة حتى يعتاد على الأجواء الجديدة ويستطيع أن يكون علاقات صداقة مع من حوله من زملائه.

المصدر: موقع "blog.campusgroups"

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