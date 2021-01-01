ثلاثة يجب تجنبها .. اعرف مكونات المكملات الغذائية قبل تناولها



المكملات الغذائية المكملات الغذائية



من زيت السمك إلى فيتامين سى يلجأ الأشخاص الذين يحاولون تعزيز مناعتهم وتحسين صحتهم العامة إلى استخدام المكملات الغذائية، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية فإن ما يقدر بنحو 58% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر يتناولون المكملات الغذائية، وبينما تعد الشركات بكل شيء بدءًا من البشرة المثالية إلى الشعر اللامع، فليست كل المكملات آمنة أو مفيدة، وفى التقرير التالى سنوضح ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية وثلاثة مكونات يجب تجنبها، وفقا لما نشره موقع eatthis.



ثانى أكسيد التيتانيوم

يوضح الدكتور هاسكالوفيتش، أستاذ مساعد بقسم طب الأعصاب، كعامل مبيض قد تجد ثانى أكسيد التيتانيوم فى مستحضرات الوقاية من الشمس ومستحضرات التجميل، وكذلك في الدهانات والجروح من أماكن أخرى، وقد تم ربط المادة بالتهاب فى الأمعاء الدقيقة، وقد لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.





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سيليكات المغنيسيومقال الدكتور هاسكالوفيتش قد يبدو ذكر المغنيسيوم في سيليكات المغنيسيوم وكأنه مادة مضافة مرغوبة، لكن جزء السيليكات يمكن أن يكون مقلقًا، يمكن إضافة سيليكات المغنيسيوم إلى بعض المكملات لمنع المكونات من التكتل ولا تعتبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سيليكات المغنيسيوم من المواد الغذائية، وقد تسبب مشاكل للمعدة والرئتين.معادن ثقيلةأكد الدكتور هاسكالوفيتش "أن المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق لا مكان لها في المكملات الغذائية الحديثة، ومع ذلك، تظهر كإضافات فى أشواغاندا أو الكركم أو غيرها من المكملات الغذائية لتعزيز مظهر المكمل، ومن المفيد دائمًا التحقق من المكونات قبل تناول المكملات الغذائية".