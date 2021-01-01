ننشر درجات القبول بالحربية والبحرية والجوية



تنسيق الكليات العسكرية تنسيق الكليات العسكرية



انتهت أعمال تنسيق الكليات العسكرية 2022، سواء التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الدفاع، أو خطوة سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية في مصر الجديدة.



كما تم أيضًا إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية الأسبوع الماضي، ويقدم القاهرة 24 درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022، لكافة الكليات سواء الحربية أو الجوية أو الجوية.





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درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022جاءت درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022 لمصلحة الطلاب، بعدما أعلن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عن تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وفيما يلي ننشر لكم درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022.تنسيق الكليات العسكرية 2022الكلية درجة القبول درجة التخرجالكلية الحربية65% فأكثر للشعبة العلمية70% فأكثر للشعبة الأدبيةبكالوريوس العلوم العسكريةبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسيةالكلية البحرية 65% فأكثر للشعبة العلميةبكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحريةبكالوريوس العلوم السياسيةالكلية الجوية60% فأكثر للشعبة العلمية55% فأكثر للشعبة الأدبيةتخصص إدارة الطيران والمطارات:بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيرانبكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمالتخصص نظم معلومات الطيران:بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجويةبكالوريوس الحاسبات والمعلوماتكلية الدفاع الجوي65% فأكثر للشعبة العلمية(رياضيات فقط)بكالوريوس الهندسة بنظام الساعات المعتمدة تخصص:الاتصالات والإلكترونياتالحاسب والنظمالميكاترونيكس والروبوتاتالكلية الفنية العسكرية70% فأكثر للشعبة العلمية(رياضيات فقط)يمنح الخريج:درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتهاشهادة إتمام الدراسة العسكريةإمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الماجستير أو الدكتوراه والمعادلةكلية الطب87% فأكثر للشعبة العلمية(علوم فقط)بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكريةالكلية العسكرية التكنولوجية60% فأكثر للشعبة العلمية(رياضة / علوم)البكالوريوس المهني في التكنولوجيا كلُ في تخصصهشهادة إتمام الدراسة العسكريةتنسيق الكليات العسكرية 2022.. ننشر شروط الالتحاق بالحربية والجويةطلبة الكليات العسكرية يشاركون في ماراثون للدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة ? صوروتجدر الإشارة إلى أن عبارة تنسيق الكليات العسكرية 2022 يزداد عمليات البحث عليها الفترة الراهنة، حيث يريد الطلاب الذين سجلوا في تنسيق الكليات العسكرية 2022 إتمام إجراءات الالتحاق بالكلية الذي يريدها الطالب، ومعرفة مواعيد الدارسة، ولمعرفة كافة المعلومات عن تنسيق الكليات العسكرية كالشروط والأوراق المطلوبة واختبار القدرات ادخل على الرابط التالي هنـا.