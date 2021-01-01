ننشر درجات القبول بالحربية والبحرية والجوية

تنسيق الكليات العسكرية
انتهت أعمال تنسيق الكليات العسكرية 2022، سواء التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الدفاع، أو خطوة سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية في مصر الجديدة.
كما تم أيضًا إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية الأسبوع الماضي، ويقدم القاهرة 24 درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022، لكافة الكليات سواء الحربية أو الجوية أو الجوية.
درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022
جاءت درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022 لمصلحة الطلاب، بعدما أعلن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عن تخفيض نسب القبول للأكاديمية والكليات العسكرية للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وفيما يلي ننشر لكم درجات القبول في تنسيق الكليات العسكرية 2022.
تنسيق الكليات العسكرية 2022
الكلية درجة القبول درجة التخرج
الكلية الحربية
65% فأكثر للشعبة العلمية
70% فأكثر للشعبة الأدبية
بكالوريوس العلوم العسكرية
بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية
الكلية البحرية 65% فأكثر للشعبة العلمية
بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية
بكالوريوس العلوم السياسية
الكلية الجوية
60% فأكثر للشعبة العلمية
55% فأكثر للشعبة الأدبية
تخصص إدارة الطيران والمطارات:
بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران
بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال
تخصص نظم معلومات الطيران:
بكالوريوس وشارة العلوم العسكرية الجوية
بكالوريوس الحاسبات والمعلومات
كلية الدفاع الجوي
65% فأكثر للشعبة العلمية
(رياضيات فقط)
بكالوريوس الهندسة بنظام الساعات المعتمدة تخصص:
الاتصالات والإلكترونيات
الحاسب والنظم
الميكاترونيكس والروبوتات
الكلية الفنية العسكرية
70% فأكثر للشعبة العلمية
(رياضيات فقط)
يمنح الخريج:
درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتها
شهادة إتمام الدراسة العسكرية
إمكانية استكمال الدراسات العليا بالكلية للحصول على الماجستير أو الدكتوراه والمعادلة
كلية الطب
87% فأكثر للشعبة العلمية
(علوم فقط)
بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية
الكلية العسكرية التكنولوجية
60% فأكثر للشعبة العلمية
(رياضة / علوم)
البكالوريوس المهني في التكنولوجيا كلُ في تخصصه
شهادة إتمام الدراسة العسكرية
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وتجدر الإشارة إلى أن عبارة تنسيق الكليات العسكرية 2022 يزداد عمليات البحث عليها الفترة الراهنة، حيث يريد الطلاب الذين سجلوا في تنسيق الكليات العسكرية 2022 إتمام إجراءات الالتحاق بالكلية الذي يريدها الطالب، ومعرفة مواعيد الدارسة، ولمعرفة كافة المعلومات عن تنسيق الكليات العسكرية كالشروط والأوراق المطلوبة واختبار القدرات ادخل على الرابط التالي هنـا.
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