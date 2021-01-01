بحضور السيسي وتميم .. توقيع أول اتفاقية بين مصر وقطر

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وأمير قطر تميم بن حمد التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.
وفي وقت سابق، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، في مقر إقامته بالدوحة.
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