بحضور السيسي وتميم .. توقيع أول اتفاقية بين مصر وقطر

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السيسي وتميم


شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وأمير قطر تميم بن حمد التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، في مقر إقامته بالدوحة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس المصري أعرب عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

المصدر: youm7

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