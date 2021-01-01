تفاصيل جديدة عن عملية الجلمة .. هكذا وقع جيش إسرائيل في كمين



عملية الجلمة عملية الجلمة



كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، النقاب عن تفاصيل عملية اطلاق النار على حاجز الجلمة في جنين، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخرين، بالإضافة الى استشهاد اثنين من الفلسطينيين.



ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اكتشف وجود اثنين من المسلحين الفلسطينيين قرابة الساعة الواحدة والثلث من فجر اليوم، في قرية الجلمة بجنين، حيث تم إرسال وحدات "ناحال" إلى مكان تواجدهم ومحاصرتهم، غير أن المسلحين لم يستسلموا وأطلقوا النار على جنود الاحتلال.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الجيش، تأكيده أنه تم التوصل الى مكان اثنين من المشتبه بهم على مقربة من قرية الجلمة، إلا أن الجنود تفاجأوا أنهم يمتلكون أسلحة وقاموا بإطلاق النار عليهم.

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وأشارت إلى أن عملية تبادل إطلاق نار وقعت في المكان، وتم استشهاد اثنين من الفلسطينيين، ومقتل ضابط إسرائيلي.بدوره، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أن هذه العملية صعبة وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، معتبرا أنها انذار حقيقي لإسرائيل.وتعهد كوخافي بالرد على هذا الحادث بطريقة عملياتية.عقب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا أفيف كوخافي، على الاشتباك المسلح الذي وقع قرب حاجز الجلمة في جنين ونجم عنه استشهاد فلسطينيين ومقتل ضابط إسرائيلي.ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن كوخافي قوله: "إنه حادث صعب ويسلط الضوء على التحديات التي يواجها الجيش الإسرائيلي في جميع الساحات".وأضاف كوخافي: "إنه ليس صباحًا جيدًا لسوء الحظ فقدنا الليلة ضابطًا في الجيش الإسرائيلي" مشيرا إلى أن مقتل الضابط يعتبر انذارًا حقيقيًا لإسرائيل وأن الرد على ذلك سيكون عمليايتا.وتابع: "إن هذا حدث صعب يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في جميع الساحات، وإن الثمن الباهظ الذي ندفعه في مواجهة الأحداث المشتعلة في الضفة الغربية".يذكر ان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف اعلن صباح اليوم عن مقتل ضابط في لواء "ناحال" التابع للجيش الإسرائيلي بعد تبادل لاطلاق النار مع فلسطينيين في قرية الجلمة.