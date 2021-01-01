استشارى قلب .. يكشف عن سبع فوائد للحلبة

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فوائد للحلبة


كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق عن 7 فوائد للحلبة.

تتمتع بذور الحلبة بمكونات غذائية صحية
حيث تحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن ،
بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.

1-تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

2-تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.

3-تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم وعلاج مرض السكري من النوع 1 و 2

4- التحكم في الشهية. حتى الآن ، أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية.

5- مستويات الكوليسترول. تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية
6-حموضة المعدة
. وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم. في الواقع ، تتطابق آثاره مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة

7- الالتهابات . أظهرت هذه العشبة تأثيرات مضادة للالتهابات في التجارب العملية.

المصدر: elbalad

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