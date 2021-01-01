طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة لفطور مختلف

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طاجن الفول بالطحينة


تعتبر طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة، من الوصفات المصرية اللذيذة، والتي حضّريها كوجبات إفطار لذيذة، وسوف تنال إعجاب الجميع كبارا وصغارا.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة وهي من الاكلات المصرية الشهيرة، والتي لها مذاق مختلف وشهي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 50 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة


طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة

مقادير طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة :
2 كوب فول مدمس
1 كوب طحينة
½ كوب بصل مفروم
2 ملعقة ثوم مفروم
عصير ليمونة
½ ملعقة ملح
½ ملعقة كمون
2 ملعقة زيت زيتون
2 ملعقة بقدونس
1 ملعقة شبت
1 ملعقة خل
½ ملعقة فلفل

طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة :
_ نهرس الفول جيداً ونتببله بالملح، الفلفل، الكمون والزيت.
_ نخلط الطحينة بالخل والماء ثم يضاف لها البصل، الثوم، ملح، كمون وزيت.
_ نخلط الفول بنصف كمية الطحينة.
_ نحضر طاجن ثم نضع الفول به ثم نغطيه بالنصف الآخر من الطحينة ثم ندخله الفرن لمدة 15 دقيقة، ونزينه بالبقدونس ثم يقدم طاجن الفول بالطحينة .

المصدر: elbalad

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