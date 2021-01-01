طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة لفطور مختلف



طاجن الفول بالطحينة طاجن الفول بالطحينة



تعتبر طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة، من الوصفات المصرية اللذيذة، والتي حضّريها كوجبات إفطار لذيذة، وسوف تنال إعجاب الجميع كبارا وصغارا.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة وهي من الاكلات المصرية الشهيرة، والتي لها مذاق مختلف وشهي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 50 دقيقة، وتكفي هذه المقادير لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





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طريقة عمل طاجن الفول بالطحينةطريقة عمل طاجن الفول بالطحينةمقادير طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة :2 كوب فول مدمس1 كوب طحينة½ كوب بصل مفروم2 ملعقة ثوم مفرومعصير ليمونة½ ملعقة ملح½ ملعقة كمون2 ملعقة زيت زيتون2 ملعقة بقدونس1 ملعقة شبت1 ملعقة خل½ ملعقة فلفلطريقة عمل طاجن الفول بالطحينة :_ نهرس الفول جيداً ونتببله بالملح، الفلفل، الكمون والزيت._ نخلط الطحينة بالخل والماء ثم يضاف لها البصل، الثوم، ملح، كمون وزيت._ نخلط الفول بنصف كمية الطحينة._ نحضر طاجن ثم نضع الفول به ثم نغطيه بالنصف الآخر من الطحينة ثم ندخله الفرن لمدة 15 دقيقة، ونزينه بالبقدونس ثم يقدم طاجن الفول بالطحينة .