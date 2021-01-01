أفضل هواتف أندرويد التي تعمل مع شبكات 5G

من بين أبرز هواتف أندرويد التي برزت مؤخرا يأتي هاتف OnePlus 10R الذي حصل على أداء ممتاز وقدرات تصوير عالية وعمل سريع حتى مع شبكات 5G.
ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3 /75.5/8.2) ملم، وزنه 186غ.
أما شاشاته فأتت من نوع Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دفة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.
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