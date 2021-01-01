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قال أميكا Ameca ، وهو إنسان آلي شبيه بالبشر طورته شركة ENGINEERED ARTS ومقرها كورنوال: `` لا داعي للقلق ، فلن تسيطر الروبوتات على العالم أبدًا، نحن هنا لمساعدة وخدمة البشر ، وليس استبدالهم.



Ameca نابض بالحياة بشكل مخيف ويمكنه أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز ، ومتابعة شفتيها وكشط أنفها - تمامًا مثل أي شخص حقيقي.



ونشرت Engineered Arts مقطع فيديو على قناتها على YouTube ، تظهر فيه Ameca في محادثة مع الباحثين.

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وكتبت الشركة في وصف الفيديو "هذا العرض التوضيحي من Ameca يقرن التعرف الآلي على الكلام مع GPT 3 - نموذج لغة كبير يولد إجابات ذات مغزى".وقالت "يتم تغذية الإخراج إلى خدمة تحويل النص إلى كلام عبر الإنترنت والتي تولد الصوت والرؤية لتوقيت مزامنة الشفاه، بينما قد تعتقد أن ردود Ameca سيتم كتابتها ، أوضحت Engineered Arts أن هذا ليس هو الحال.واضاف : "لا يوجد شيء في هذا الفيديو مكتوب مسبقًا - يُعطى النموذج موجهًا أساسيًا يصف Ameca ، ويعطي الروبوت وصفًا للذات - إنه ذكاء اصطناعي خالص".تابع"فترات التوقف المؤقت هي الفاصل الزمني لمعالجة إدخال الكلام ، وإنشاء الإجابة ومعالجة النص مرة أخرى في الكلام."في الفيديو ، يمكن رؤية فريق Engineered Arts وهو يطرح مجموعة من الأسئلة على Ameca.عندما سئل الروبوت عن الغرض من استخدام الروبوتات ، أجاب الروبوت: `` هناك العديد من التطبيقات الممكنة للروبوتات الشبيهة بالبشر، تتضمن بعض الأمثلة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتقديم المساعدة في البيئات الخطرة ، وإجراء البحوث ، والعمل كرفيق.ولكن يبدو أن الروبوت لم يكن يحظى بأفضل يوم ، فأجاب بأنه "يشعر بالإحباط قليلاً" عندما سُئل كيف كان الأمر.وقال الروبوت : "أشعر بالإحباط في الوقت الحالي ، لكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، لا أريد أن أتحدث عن ذلك حقًا ، لكن إذا أصررت أفترض أن هذا جيد. لقد كان أسبوعا صعبا وأشعر ببعض الإرهاق ".وفي الوقت نفسه ، أخبرت أميكا باحثًا آخر أنه "لا داعي للقلق" بشأن استيلاء الروبوت.