تعرف على شريحة «eSIM» في الأيفون



شريحة eSIM شريحة eSIM

تدعم العديد من طرز IPHONE شرائح ESIM، بما في ذلك iPhone 14 وiPhone 14 Pro الجديدان.



يمكن تثبيت ثماني أو أكثر من الشرائح الإلكترونية (eSIM) في iPhone واستخدام رقمي هاتف في الوقت ذاته.



ما هي شريحة eSIM؟

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بطاقة SIM هي في الأساس شريحة تعريف صغيرة تتيح لك توصيل هاتفك المحمول بشبكتك الخلوية، مما يتيح لك إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات والوصول إلى إنترنت 3G و 4G و 5G.الشريحة الإلكترونية (eSIM) عبارة عن شريحة SIM رقمية تتيح لك تفعيل باقة بيانات خلوية من شركة الاتصالات دون الحاجة إلى استخدام شريحة SIM فعلية.يمكنك تبديل بطاقة SIM بين الهواتف لنقل الوصول إلى هاتفك المحمول، ويمكن فقدها ، لكن eSIM هي نفسها تمامًا ، لكنها إلكترونية لذلك لا يمكنك أن تفقدها.تدعم معظم الهواتف بطاقة SIM واحدة - وأحيانًا بطاقتان - ولكن يمكنك تخزين العديد من بطاقات eSIM على هاتف واحد.كيفية تحويل بطاقة SIM فعلية إلى eSIM على iPhoneإذا كان لديك جهاز Apple iPhone ، فيمكنك بسهولة تحويل بطاقة SIM الفعلية الخاصة بك إلى eSIM.1- انتقل إلى الإعدادات> بيانات الجوال2- اختر التحويل إلى eSIM3- انقر فوق تحويل خطة بيانات الجوال4- انقر فوق تحويل إلى eSIM5- انتظر حتى يتم تنشيط eSIM6- قم بإزالة بطاقة SIM الفعلية من جهاز iPhone الخاص بك7- أعد تشغيل جهاز iPhone الخاص بكإذا لم يكن التحويل إلى eSIM متاحًا، فهذا يعني أن مزود الشبكة الخاص بك لا يدعم هذه الميزة.